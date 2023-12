Acción de cine

Más les valía a los huéspedes entregar las llaves a tiempo y dejar su pieza en condiciones pues, en los últimos días, el Hotel Bahia, de Peguera, ha contado con un servicio de habitaciones particular; en lugar del tradicional carro de limpieza, los ‘encargados’ aseaban las habitaciones a punta de fusil de asalto. Por fortuna, todo era una simulación. Esta semana, en el establecimiento hotelero se ha desarrollado un Curso para Especialistas de Acción, impartido por los reconocidos stuntmen y coordinadores de especialistas Boris Martínez e Ignacio Herráez con el fin de crear una ‘cantera de especialistas’ para producciones audiovisuales en la Isla.

«No quiero montar una escuela. Lo que pretendo con este curso es crear un equipo local de especialistas con el que poder trabajar, sobre todo en un futuro cuando se ejecuten los estudios de cine proyectados en Marratxí. En la Isla no tenemos especialistas. A principio de este año, cuando trabajé en Lioness, tuve que traer a 17 personas de fuera. Billetes de avión, hotel, dietas...; la producción se encarece mucho», explica Boris Martínez, afincado desde hace una década en Mallorca, que ha trabajado mano a mano con actores de la talla de Denzel Washington, Tom Cruise o Daniel Craig, solo como ejemplos, dado que ha aparecido en los créditos de más de medio centenar de producciones.

«La labor del coordinador es algo desconocida; antes se limitaba a unos tipos duros que llegaban para pegarse ‘la hostia’. Ahora el coordinador está detrás de la cámara: asesora a la producción y la dirección para hacer una escena, coreografía, diseña, y vela por la seguridad de su equipo. La mayoría de accidentes, poco habituales, van de la mano de la ‘señora prisa’», razona Boris. Entre las labores del especialista se encuentra la de doblar a los intérpretes. Se requieren personas de todos los perfiles. «Selecciono una serie de perfiles, gente que conozco o con algún tipo de experiencia, que pueda enseñar, moldear y reciclar para el mundo audiovisual», afirma Boris, que suele ojear posibles talentos. Gimnastas, personas con experiencia militar, pilotos de coches o motos, o artistas marciales son perfiles comunes entre los stunts. Pero se necesita algo más para convertirse en doble de acción. «Si te gusta una vida familiar y tranquila, lo tienes chungo. Nunca es agradable marcharse meses fuera de casa para trabajar», añade Boris.

Entre los participantes del curso se encontraban Antonio Carrillo, patrón de altura de la Marina Mercante y sargento I reservista voluntario. «Siempre me han llamado la atención las películas de acción y bélicas. Me gustaría compaginarlo con mi trabajo y formar parte del séptimo arte», señala. Otro de los alumnos es el policía Javier Blas. Ahora bien, como es bien sabido, la ficción no siempre se ajusta a la realidad. «Hemos estado haciendo manejo de armas y aunque tengan experiencia, tenemos que enseñarle el aspecto cinematográfico. Soy muy realista, pero en el cine no se busca la efectividad, sino la estética», afirma Boris. Además de los consejos de Boris, contaron con la experiencia de Ignacio Herráez, especialista desde hace tres décadas, «ellos estaban seleccionados, porque ya los habíamos visto trabajar, pero estamos abiertos a conocer a más gente», expresa Herránz, que ha trabajado con Boris en Indiana Jones y el dial del destino o Lioness.

De este modo, a lo largo de tres días, los participantes en este curso han aprendido combate escénico, pegar y recibir puñetazos de una forma segura; manejo de espadas; reacciones a disparos; control aéreo o caídas. «Es el ‘abc’ de nuestra profesión: llevar un arma, disparar y que luzca, o recibir un disparo y morir con arte. Ahora bien, en este trabajo se llega hasta la letra ‘z’: hay muchas cosas que aprender, y la formación es continua», concluye Boris Martínez. Aunque todavía no hay una fecha cerrada, Boris pretende organizar otro curso en enero. Aquellos interesados en sumarse pueden contactar con él a través del Instagram @BMStunts.