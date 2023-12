Las luces del norte.

El reconocido portal de fotografía y viajes Capture the Atlas publicó hace unas semanas la sexta edición de su colección anual Northern Lights photographer of the year, que recopila las mejores 25 imágenes de auroras boreales del año. Entre las instantáneas seleccionadas se encuentra Kirkjufell Explosion, obra del fotógrafo nocturno mallorquín Marc Marco, que capturó el espectacular fenómeno lumínico el pasado mes de septiembre, en su segundo viaje a Islandia.

«Fuimos a Kirkjufell, una localización muy chula. Había buena previsión meteorológica y hubo suerte. Las auroras fueron bastante potentes. La de la fotografía se puso sobre nuestras cabezas y tuve que hacer una panorámica de cuatro filas para lograr captarla por completo», explica el fotógrafo, que destaca las dificultades que tuvo con la edición de la imagen. «Cuando las auroras son tan potentes se mueven mucho. Son fotos de ocho segundos de exposición. A los programas de edición les cuesta leer estas imágenes ya que, en cada fotografía, la aurora varía de posición. Fue una fotografía que llevo bastante trabajo, la edité manualmente», razona el fotógrafo. Marco explica que perderse en la noche para capturar la inmensidad del cosmos o la belleza escondida de algunos parajes «se convierte en un momento de soledad y desconexión, de paz y tranquilidad en la naturaleza. Por el día lo pasas peor, dada la falta de sueño». Pero, aunque una imagen diga más que mil palabras, también puede guardar muchos secretos. «En este caso no hubo soledad, porque todo el mundo había planificado lo mismo y había un centenar de fotógrafos. Encendían las luces, se plantaban en medio… Tuve que hacer una buena composición», concluye el fotógrafo.