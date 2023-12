Singular, la nueva propuesta de Rata Market, llega a Can Vivot: regalos únicos para Navidad

Singular es un nuevo proyecto que nace de Rata Market, un punto de encuentro que da visibilidad a propuestas creativas emergentes y proyectos consolidados que rehúyen de lo convencional y ponen a la venta productos especiales y únicos. Entre los participantes hay todo tipo de objetos perfectos para regalar en estas fechas como cerámica, obra gráfica, cosmética, moda, joyería u objetos de decoraciones. La entrada es gratuita y los visitantes podrán aprovechar para conocer de cerca el emblemático casal del centro de Palma.

Entre los expositores se encuentran SONMO y sus productos de despensa de la finca de la Serra de Tramuntana; los proyectos de moda Vius Esporles, Vola Sostenible o para los más pequeños Moraduix y Petit Ropit; la joyería de CoralViu, Now or Never, Test Mallorca, Cartonpia o D&A; además de la cerámica de Oveja de Plata y PortolPots y las obras de las artistas Belén Pez y Tamara K. En esta cita tampoco falta la gastronomía, con café de especialidad, los croissants y panettones de Rosevelvet y los turrones y pastas tradicionales de El fornet de la Soca. Los visitantes que lo deseen también podrán comer algo de la mano de Carles Morales y su proyecto Kontemporaneo.

Durante los tres días se han programado diferentes actividades como visitas guiadas a Can Vivot, sesiones de dj y música en directo de la mano de Panela! como Paco Colombás, Aina Zanoguera o Cristian Cardona entre otros. También habrá talleres de cerámica, botánica y cosmética de la mano de TraveltoZero con los que los participantes podrán llevar sus creaciones a casa. Todos los participantes y la programación completa se pueden consultar en www.ratamarket.com