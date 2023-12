Propuestas top para Navidad: Estos son los mejores planes.

El mes de diciembre, además de ser el mes que alberga la Navidad, es un mes intenso en actividades de todo tipo, un mes que nos permite copar nuestra agenda de ocio musical, cinéfilo, teatral,... Es, probablemente, uno de los meses más esperados: mercadillos que se instalan en las calles; días festivos -entre los que destaca el Puente de la Constitución, además de los propios de Navidad- ideales para realizar una escapada; es un mes que regala tiempo libre para disfrutar de los planes en familia; Papá Noel está cada vez más cerca y, junto a los Reyes Magos, hace que muchos niños y niñas -y algún que otro adulto- se pongan nerviosos de ilusión por recibir el regalo deseado. Es momento de decorar las casas, las calles se llenan de luces (recordemos que en Palma el encendido fue el pasado día 23) y los escaparates sacan a relucir todo el poderío que tienen sus tiendas. En definitiva, diciembre es un mes que invita a salir a la calle pese a las temperaturas ya casi invernales, por eso, en estas páginas se presentan algunas propuestas, algunas relacionadas con el espíritu navideño y otras no.

Alcúdia Mercadillo de Navidad

Los mercadillos de Navidad son un clásico en muchos municipios mallorquines. Alcúdia tiene previsto organizar el suyo los días 8, 9, 15 y 16 de diciembre. En esta actividad, organizada por el Ajuntament, podremos encontrar artesanos, asociaciones, escuelas, food trucks, etc. El lugar escogido será el Passeig Mare de Déu de la Victòria.

Feria de Navidad y de los Reyes de Palma

Este año, el mercadillo de Navidad de Palma tiene nueva ubicación. El motivo son las obras que tienen lugar en Plaza de España. Por eso, las tradicionales casetas de venta de artículos navideños y otros productos, se han desplazado, desde hace unos días, al Parc de les Estacions. Allí, los viandantes pueden disfrutar del espíritu navideño en forma de artículos artesanales, pero también en forma de productos alimenticios. No podemos olvidar el mercado destinado a la venta de figuritas decorativas para el Belén, así como otras decoraciones propias de la época como velas, flores, etc.

Port Adriano

Este enclave de Calvià nos tiene malacostumbrados con su especial Parque de Navidad y, un año más, piensa vestirse de nuevo de la magia de esta época. Desde el 22 de diciembre y hasta el 8 de enero, Port Adriano contará, en su plaza central, con su gran parque diseñado para el disfrute de toda la familia. El patinaje sobre una pista de hielo artificial y ecológica volverá a ser el reclamo perfecto para desplazarse hasta allí. Una pista de 300m2 y el alquiler de los patines (+4 años) es gratuito, al igual que la entrada al parque. Aunque no es el único reclamo. Y si no te gusta patinar, puedes divertirte en un tobogán gigante de tres metros de altura y 30 metros de recorrido con tres carriles; sin duda, para los más aventureros de la familia. Y para aquellos que van de acompañantes, podrán relajarse en los puestos de comida y bebida.

Papá Noel y los Reyes Magos

Precisamente en Port Adriano, el entrañable Papa Noel tiene una cita para los días: 23 de diciembre, de 17 a 20 horas, y el 24 de diciembre, de 12 a 15 horas. Sin embargo, no será el único lugar que visitará ya que, como otros años, tendrá encuentros en centros comerciales y en puntos importantes de la mayoría de municipios. Por ejemplo, Hard Rock Café ha organizado un desayuno con Santa, y tal vez con el Grinch, para el 17 de diciembre.

Los belenes

Los belenes y su ruta por Palma es un clásico para muchos. Algunos de los edificios más emblemáticos albergan en su interior los belenes más espectaculares, donde cada detalle es un deleite para el espectador. Por ejemplo, se puede visitar el Belén de Cort, diseñado por Belenistas de Mallorca. Pero no solo Palma puede presumir de su ruta de belenes, muchos municipios, como Sa Pobla, son grandes expertos en este terreno, siendo los propios vecinos los que abren las puertas de sus casas para que sus vecinos admiren su creatividad en la representación de un belén, sin duda una tradición preciosa que aún pasa de generación en generación.

Circo Alegría

‘Los Payasos de la Tele’ visitan Palma bajo la Gran Carpa de Circo Alegría. Estarán con varias funciones desde el 5 de diciembre y hasta el 7 de enero, algunos días con doble función. Puedes consultar los días y horarios en su web circoalegría.es. Mayores y pequeños podrán cantar las canciones que acompañaron la infancia de toda una generación, gracias a Lara y Gaby Aragón, hijos del mítico Gaby Aragón. Juntos presentan estas Navidades en Palma, concretamente en Son Fusteret, su emocionante espectáculo. Además, la compañía de artistas de Circo Alegría participará en el show con sus complicadas y arriesgadas acrobacias.

Teatre Principal

Cuatro apuestas fuertes para este mes de diciembre en el Teatre Principal. El 20 de diciembre, llega el Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal Petitons, Infantil, Juvenil i titular. Las cuatro formaciones corales del Teatro Principal ofrecerán esta cita ineludible en el calendario musical de estas fiestas. Las canciones navideñas convivirán con piezas de música internacional y destacados fragmentos de ópera. La velada, pensada especialmente para disfrutar en familia, ofrecerá también algunas sorpresas. El 28 de diciembre será el turno de Les 4 estacions… ja no són el que eren, Vivaldi / Teatro Che y Moche. Un «conciertazo», aseguran desde el teatro, y es que con esta propuesta el público accederá a una comedia climatológica con seis músicos-actores que a partir de Las 4 Estaciones de Vivaldi conducirán a los presentes en una alocada, divertida y participativa historia, ideal para toda la familia.

Suspensión, de la compañía de circo Nueveuno, aterriza el 30 de diciembre para presentar un espectáculo de circo contemporáneo cuyo objetivo es que el público se emocione. Suspensión habla de ese momento en que todo puede pasar, el momento en que podemos ceder a la gravedad, o tomar decisiones diferentes, el momento en que una pelota queda flotando en el aire, en suspensión y el que la observa contiene el aire. Teatre Principal propone para el 3 de diciembre: Peter&Pan, de Escalante Centre d’Arts Escèniques-LaMar, la historia del niño que nunca quiso crecer contada desde otra perspectiva, Pan ha olvidado su pasado, y con él su infancia, ahora, anciano, necesitará de la ayuda de Campanilla para regresar...

Trui Teatre

Trui Teatre tiene una cartelera de lo más completa, le animamos a bucear en su web y descubrir todo lo que esconde. Pero antes, le adelantamos algunos títulos: el teatro contará con el cantante Francisco, el 3 de diciembre. El valenciano celebra 40 años sobre los escenarios con una gira por auditoriums y teatros de todo el país. Ya el 14 de diciembre, el público podrá gozar de las vibrantes voces de Chicago Mass Choir, un deleite para los amantes de este género. enmarcado en el Festival Jazz Voyeur. El humor llegará el 22 de diciembre de la mano de Ángel Martín con Un punto para los locos; y para los más pequeños, una propuesta musical: La Cenicienta, el 23 de diciembre, y Luli Papín, el 7 de enero.

Auditòrium de Palma

El Auditòrium de Palma también ha elaborado una completa oferta para el público mallorquín en diciembre y enero. Una vez más, son muchos los artistas que se subirán a sus escenarios, por lo que si repasa su página verá que no podrá elegir solo una propuesta. Repasamos algunos de los títulos: el 1 de diciembre, Raffaela Carra será homenajeada con Rumore, el musical, una comedia musical con sus éxitos. Ese mismo día, el gran ilusionista Anthony Blake vuelve a pisar este escenario con + allá de la imaginación.

La Bella y la Bestia y Los fantasmas de mi casa son otros de los musicales que sonarán en el Auditòrium, el 6 y 8 de diciembre respectivamente. Por su parte, el 15 de diciembre, el mítico Víctor Manuel celebra un tour 75 aniversario con La vida en canciones, el escenario lo cura todo. Un día después, Freddy Mercury y su banda tendrán un homenaje con Queen Forever Tribute y su We will rock you tour. Camela y Que la música te acompañe llenará el escenario con sus ritmos y puesta en escena, será el 21 de diciembre. Y qué sería la Navidad sin el Casta y su especial de estas fechas: se le espera del 25 de diciembre al 1 de enero.