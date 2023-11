Un nuevo y emocionante capitulo acaba de comenzar en la historia de Castell Son Claret. Jordi Cantó, chef del restaurante Sa Clastra, en el Castell Son Claret, de Capdellà, junto con el equipo de servicio dirigido por el Maitre Philip Dion y el Sumiller Javier Gómez, han sido galardonado con una primera estrella Michelin. Un verdadero logro, del que se muestran tremendamente orgullosos. Jordi Cantó lleva detrás de los fogones de Castell Son Claret desde su apertura en 2013. En 2021 el hotel buscaba un nuevo chef para su restaurante gastronómico y Jordi tomo las riendas de aquella oportunidad, dio un paso al frente y presento la propuesta gastronómica que hoy conocemos como Sa Clastra. Un magnifico restaurante que honra el patrimonio culinario desde una perspectiva personal, donde viajes, recuerdos y experiencias tienen un papel protagonista.

¿Qué supone ganar una estrella Michelin?

Llegar a los objetivos. Es el principal de todo cocinero y son muchos años de carrera. Así que cuando llega, honra.



¿Se había convertido en una obsesión, alcanzar el galardón?

Sinceramente, nunca fue una obsesión. Lo importante es saber cuando vienen las cosas. Obsesión es el camino de la fustración y la ilusión incluso te puede llegar a obsesionar.

¿Cómo recibió la noticia al escuchar su nombre, durante la gala de entrega de las estrellas Michelin 2024?

Bueno, cuando recibimos la invitación para ir a Barcelona, tras una temporada tan fantástica como la que hemos tenido y recibir a la gente de Michelin, pues la verdad que es algo que ilusiona. Te haces a la idea que te pueden dar una estrella Michelin, pero siempre tienes esa incertidumbre.

¿Cómo serán las cosas a partir de ahora?

No tengo ninguna duda que seguirá siendo el mismo que hasta el día antes de la gala. Somos un equipo acostumbrado a trabajar bajo presión y ya veníamos de una gran experiencia junto a Fernando Pérez-Arellano, quien tenía dos estrellas Michelin. Ahora toca defender la nuestra propia. Pienso que será un camino muy bonito.



¿Ya han recibido alguna reserva de clientes, como establecimiento de estrella Michelin?

No te voy a mentir. Desde que bajamos del escenario no ha parado el teléfono, tanto de amigos felicitándonos, como de clientes que quieren reservar. Creo que llevamos 50 reservas por el momento. Vamos a trabajar para defenderla y cumplir con los deseos de los comensales. Pero todo ello será cuando abramos las puertas y encendamos los fogones de la nueva temporada, el 14 de marzo abrimos.

¿Han pensado algún menú?

Seguiremos con un menú degustación, con los productos de temporada que nos inspiran. El concepto son raíces y horizontes. es una metáfora de la vida en sí misma. El poder disfrutar experimentando con las maravillas de lo desconocido, esta estrechamente ligado con el arte de desaprender... y en Sa Clastra nos encanta hacerlo. Desaprender es sinónimo de crecimiento, inconformismo, creatividad y enriquecimiento. Es literalmente abrir tu mente hacia el horizonte.

¿Cambiará el precio, al tener una estrella Michelin?

Como todos los años, pero no por tener ahora la estrella. Miramos el producto y la inflación Intentamos no excedernos, pero tampoco perder dinero.

¿Mira hacia la posibilidad de conseguir una segunda estrella?

Sí, miro hacia la segunda estrella Michelin. Somos ambiciosos pero sabemos que los resultados solo llegan con el trabajo, el esfuerzo y claro que nos fijamos unas metas, pero sin desviarnos de nuestro camino.

¿A quien o quienes tienes que agradecer parte de este premio?

A mi equipo. Yo soy la cabeza visible pero uno solo no avanza. Es muy importante tener un buen equipo y yo tengo la suerte de haberlo conseguido. Mi familia, mi mujer Sandra y mis tres hijos también son una pieza fundamental en mi vida y parte del éxito. Y, por descontado a mis padres, que me han inculcado unos valores que se agradecen.

¿Ahora a descansar o trabajar?

Seguiremos trabajando, a puerta cerrado. Sin duda nos tomaremos un breve descanso pero ya tenemos ganas de abrir y disfrutar de este momento con los clientes. Estamos emocionados y ansiosos de recibir a la gente. emos con un menú degustación.

¿Algún lema?

Los pilares de Sa Clastra se basan en recordar de dónde venimos, para saber a donde queremos ir.