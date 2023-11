Brando Pablo Zofío Gil, es un chico de 24 años, nacido en San Diego, California, de madre mexicana y padre español. «Llegué con ellos a España desde bien pequeño, a los tres años, crecí aquí e hice toda mi vida aquí en España, país al que represento». Desde que era un crío le ha gustado el deporte, «pero siempre fui muy delgado, por eso, tal vez, a la edad de los 16, después de dos años de haber dejado el fútbol, me interesé por el mundo de la ganancia de masa muscular, pero siempre desde una perspectiva saludable, con el objetivo principal de ser más fuerte, más resistente y tener en general una vida más activa. Empecé con la calistenia, en la que trabajas con tu peso corporal, y a los 17 o 18 años, me inicié en el gimnasio, siendo entre los 20 y 21 años cuando empecé a notar las mayores ganancias de masa muscular por el entrenamiento de pesas. Y a los 22, a finales del año 2021 fue cuando conocí a Xavi, mi amigo, preparador y compañero de trabajo. Él fue quién me adentró en el mundo del culturismo natural, en el que él ya tenía cierta experiencia. Se interesó por mi al ver mi físico en el gimnasio, un físico atlético, definido, con buenas formas corporales (hombros redondos, espalda amplia, buenos brazos, pecho adecuado, cintura estrecha, piernas estéticas...), y buena simetría en general que encajaría bien en mi categoría de culturismo, la Men’s Physique. Por suerte, él compartía, y comparte, el mérito de conseguir un físico musculoso y bonito de la mejor forma posible, y por supuesto, natural, que a diferencia del otro culturismo que se conoce mayoritariamente, el culturismo de toda la vida, donde para lograr llegar a lo más alto, además de tener buen físico debes de utilizar mayor cantidad de química (esteroides, anabolizantes, diuréticos...). A diferencia de este, el Culturismo Natural, se realiza sin ninguna ayuda dopante de este tipo, dado que está regido por la World Anti-Doping Agency, donde se recogen todas las sustancias que no se nos permite utilizar, catalogadas como prohibidas. Por esto mismo, me informó sobre la mayor federación de Culturismo Natural del Mundo, la WNBF (World Natural Bodybuilding Federation). En ella, todos los atletas que buscan participar en el Campeonato de España, organizado por WNBF Spain se deben de someter a varias pruebas que verifiquen su total naturalidad desde hace, como mínimo, una década. Sí, una década sin utilizar ningún tipo de químico prohibido por la WADA. Entre las pruebas, está presente del polígrafo, donde nos someten una serie de preguntas en relación al uso de sustancias bajo el uso de esta herramienta puesta sobre nosotros, con el fin de indagar en nuestro pasado y de esta forma saber si hemos consumido alguna vez algo de lo que no está permitido. Además de esta prueba, se realizan controles de orina sorpresa el día de la competición y, para los atletas que son considerados profesionales, es decir, que han obtenido su carnet profesional al ganar el primer puesto, se les realizan controles de orina sorpresa durante todo el año».

Amateurs y profesionales Brando nos aclara que dentro de la Federación de WNBF, «nos diferenciamos dos tipos de atletas, los amateur y los profesionales. Los amateurs, como yo, debemos hacernos cargo de todos nuestros gastos para competir -inscripciones, viajes, alojamiento, polígrafo, bañador... ¡Todo!-, en cambio, los atletas profesionales son becados para poder asumir la mayor parte de sus gastos, -inscripciones, viajes y alojamiento en mayor medida-. Para conseguir pasar a la cetegoría profesional debemos de ganar nuestra categoría en un campeonato internacional, donde compiten atletas de todos los rincones del mundo representando a diferentes países, o bien ganar en nuestro campeonato nacional a todos los primeros de las demás categorías (short medium y tall). En mi primer año compitiendo conseguí: ser tercero de España, en Men’s Physique Junior (menor de 24 años), 7º en categoría Senior de Men’s Physique Medium (contra todas las edades), 4º en el Mundial de WNBF de 2022, contra atletas de todo el mundo en mi categoría de Men’s Physique Medium, siendo el más joven del TOP 5 mundial con 23 años. En mi segundo año, es decir, en este 2023, ya como senior, con 24 años he conseguido la cuarta posición en Men’s Physique Short, en el Campeonato Internacional del Iberian Open, celebrado el 30 de septiembre en Madrid y organizado por España y Portugal; tercero en Men’s Physique Short en el Campeonato Internacional de Francia, celebrado el pasado el 7 de septiembre; Subcampeón de España, en Mens Physique Short, que se organizó en el Campeonato Nacional de España, celebrado en Mallorca el 21 de octubre, y nuevamente, segundo, lo que equivale a subcampeón del mundo en la prueba mundial de Mens Physique Short, celebrada en Seattle, hace unas semanas. Y nuevamente siendo el más joven del Top 3 y del Top 5, con 24 años, enfrentándome a atletas de 33 años, como Alessandro, campeón, procedente de Italia, y Vítor Pamies, atleta de 25 años y procedente de Brasil. Además, me cabe el honor de haber sido el único mallorquín representando a España y Mallorca en el mundial». Brando, a la derecha. Hay que seguir entrenando duro Pese a un impresionante palmarés, sigue entrenando duro y a diario. «En mi día a día me dedico al entrenamiento personal, en el The Crew Personal Trainers, situado en el Coll de Rabassa, en Palma de Mallorca, y al mismo tiempo a las asesorías online, como entrenador online. Mi labor como entrenador lo compagino con un gratificante trabajo, como monitor de actividad física en un programa del Ajuntament de Palma, llamado Actívate, dedicado al rejuvenecimiento activo para personas mayores de 65 años, donde realizamos de lunes a jueves actividades físicas en distintos barrios de Palma.Y lo hacemos mi compañera, July Melo Tavera, y yo, llamando con mucho cariño a nuestros queridísimos adultos mayores, nuestros/as abuelitos/as, quienes también me han apoyado muchísimo desde el primer día que conocieron mi deporte. Agradecido con todos por todo lo conseguido, ya que sin mi familia, mis amigos y todas las demás personas que me apoyan con mensajes de motivación, nada hubiese sido posible. Disfrutar es la clave del éxito. Y yo disfruto mucho haciendo lo que hago. Así que ¡gracias a todos!».