Navidad en Mallorca: ¿Dónde y cuándo se celebran los mercadillos?

Con la llegada del frío, Mallorca se viste de gala para recibir una de las tradiciones más entrañables de la temporada: los mercadillos de Navidad. Estos pintorescos mercados, que emergen en varios puntos de la Isla, transforman el ambiente con un cálido espíritu festivo. Las calles y plazas se adornan con luces brillantes y decoraciones navideñas, creando un ambiente mágico que invita a locales y visitantes a sumergirse en la alegría de las fiestas. Los puestos de los mercadillos ofrecen una variedad de productos, desde artesanías locales y regalos únicos hasta delicias gastronómicas que incluyen dulces tradicionales. A continuación, descubre los mercados navideños de Mallorca, donde las tradiciones se mezclan con la magia navideña:

Feria de Navidad en Queen's College

Queen's College celebrará su feria de Navidad el viernes 23 de noviembre de 15.00 a 19.30 horas. Habrá café y tartas, bebidas, cupcakes y galletas, tapas españolas e internacionales, hot dogs, juegos infantiles, pintacaras, adivina el nombre del osito, tómbola navideña, juguetes y libros, gira la rueda y oro, gira la rueda. Papá Noel llegará a las 17.00 horas. El colegio está situado en la calle de Saridakis, 64 de Génova. Todos los ingresos de la feria se destinarán a organizaciones benéficas locales.

Pista de Hielo de Palma

La Pista de Hielo de Palma vuelve este año. Se estrena el 23 de noviembre y estará ubicado donde siempre está, en la entrada del Parc de les Estacions, en la Plaza Esapaña. Abierto todos los días hasta el 20 de enero de 2024 de 10 a 22 horas . El precio es de 6 euros de lunes a jueves y de 7 euros los viernes, sábados, domingos y festivos, 25 minutos por persona. Los patines están incluidos. Recuerda usar guantes, ya que es obligatorio. En caso contrario se venderán en taquilla a 2 euros. Los niños menores de 6 años deben ir acompañados de un adulto.

Mercadillo de Navidad de Palma

Situado en la Plaça Major, La Rambla, Via Roma y Parc de ses Estacions. Estarán abiertos de lunes a domingo de 10.00 a 21.00 horas. Este año no hay mercadillo en la Plaza España y ni en la Plaza Porta Pintada por obras.

Bazar de Navidad de la Iglesia Anglicana e Iglesia Sueca

La Iglesia Anglicana de Palma celebrará su Bazar de Navidad anual el sábado 25 de noviembre. Las puertas se abrirán a las 10.00 horas. Habrá regalos, juguetes, joyas, chucherías, artículos hechos a mano, tarjetas y adornos navideños, tartas navideñas, pasteles de carne , confituras, mermeladas y chutneys. También música en vivo, canto infantil, pintacaritas, lucky dip, juegos, tómbola, Gruta de Papá Noel y súper rifa navideña. La iglesia anglicana está situada en la calle Nuñez de Balboa, 6 de Son Armadans en Palma.

La Iglesia Sueca de Mallorca lleva muchos años organizando este popular bazar navideño, siendo uno de los eventos más importantes como antesala de la Navidad. En este bazar podemos encontrar, el 25 y 26 de noviembre, todo tipo de adornos navideños suecos para decorar nuestro hogar, como figuras de Papá Noel, candelabros eléctricos y de madera, estrellas, coronas, artesanía, cristal sueco, velas y muchos artículos más. También contará con cafetería y música en vivo además de loterías y tómbola. El horario de ambos días es de 13.00 a 20.00 horas. La iglesia sueca está situada en Joan Miró 113 (Terrreno) en Palma.

Mercado de Navidad de Santa Ponça

Puestos de artesanía y comida en un ambiente navideño al estilo alemán. Incluyendo la tradicional y espectacular exposición de LEGO. El mercadillo estará abierto del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 17.00 a 22.00 horas, entre semana, y el fin de semana de 10.00 a 22.00 horas. La entrada es libre y está situado en el recinto ferial El Molino de Santa Ponça, junto a la finca Son Bugadellas.

Son Amar Christmas Wonderland

Del 1 al 22 de diciembre experimenta el encanto del País de las Maravillas Navideñas en House of Son Amar. Sumérgete en un espectáculo navideño en vivo de edición especial y explora un animado mercado navideño con más de 25 puestos. No pierdas la oportunidad de conocer a Papá Noel y patinar por el Salón de las Fuentes en la pista artificial. Siéntate y disfruta de clásicos navideños eternos en el cine, mientras disfrutas de deliciosas comidas y bebidas festivas. ¡Es una experiencia que no querrás perderte! Precio de la entrada 5 euros.

Mercado de Navidad del Pueblo Español

Del 1 al 17 de diciembre no te pierdas la extraordinaria experiencia navideña en el Pueblo Español. Celebra la época más maravillosa del año y cree recuerdos con sus seres queridos. Visita a Santa Claus en el Polo Norte y deja que los niños exploren artes y manualidades. Pasa por el deslumbrante Pueblo Español, decorado festivamente, disfruta de los puestos de comida festiva, desde castañas asadas hasta delicias gourmet. Compra adornos hechos a mano, productos artesanales, dulces y delicias saladas para obtener regalos perfectos. Abraza el espíritu navideño en este lugar encantador. El precio de la entrada es de 10 euros para adultos; 5 euros para adolescentes (de 9 a 15 años); hasta 8 años van gratis. Cada entrada incluye un Glühwein (vino caliente) o chocolate caliente.

Mercado de Navidad de Puerto Portals

El Mercadillo de Navidad de Puerto Portals se iluminará el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero. Más de cuarenta puestos de madera adornados con guirnaldas de luces y árboles ofrecerán una amplia variedad de productos de calidad para llenar de emoción la Navidad: adornos, complementos, juguetes de madera, entre otros. muchas cosas. Además, habrá una rica oferta culinaria. El mercado cuenta con un completo programa de actividades para toda la familia, ¡donde no te puedes perder la pista de patinaje sobre hielo! La entrada es gratuita.

Mercado de Navidad de Port Adriano

Un año más traemos el gran Christmas Park a Port Adriano. Desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero el parque estará instalado en la plaza central de Port Adriano. Un lugar mágico para disfrutar con toda la familia. Podrás patinar en la pista de hielo ecológica más grande de Mallorca. Tanto la entrada al parque como el alquiler de patines son gratuitos (sólo disponibles para niños mayores de 4 años). Pero si no te gusta patinar, disponemos de un divertido tobogán gigante de 3 metros de alto y 30 metros de largo. Los niños y mayores más valientes podrán deslizarse por uno de los tres carriles de su gran rampa. Como siempre, estas actividades son gratuitas y se enmarcan en el plan del Port para potenciar el ocio durante todo el año. Este parque se podrá disfrutar durante las fechas indicadas en horario ininterrumpido de 12 a 20 horas, excepto los días 24 y 31 que cerrará a las 16.00 horas. El parque contará también con dos puestos de comida y bebida con zona de snacks que estarán a cargo de La Oca y My True Burger, ambos restaurantes ya instalados en el puerto. Papá Noel vendrá a visitar a los más pequeños el 23 de diciembre de 17.00 a 20.00 horas y el 24 de diciembre de 12.00 a 15.00 horas.