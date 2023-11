Alexander Pincay se alza con el primer premio de TaPalma 2023

Durante cuatro horas, el Palau de Congressos de les Illes Balears ha acogido este lunes el concurso culinario TaPalma 2023, al que se presentaron nueve restaurantes, siendo el vencedor de la edición de este año el chef Alexander Pincay, del restaurante OMBU con su tapa ‘20 horas’.

El segundo premio, a la mejor tapa fue para el chef David Salas del restaurante La Caña con su propuesta Buñuelo de gamba roja con holandesa de coral. Óscar Fontán, del restaurante La Consentida se alzó con el tercer premio de TaPalma 2023, con su tapa La Morena Consentida. El evento presentado por Beatriz Diez y amenizado por la música de Jaume Colombás contó con la colaboración de los estudiantes de la especialidad de Cocina y Comedor, de la Escola de Hoteleria de les Illes Balears. Numeroso público siguió la gala en la que cada participante dispuso de cinco minutos de tiempo para ultimar sus propuestas antes de que el jurado, presidido por el chef Igor Rodríguez, catase y valorase la tapa.

En la modalidad de Tapa Temática, el ganador fue Albert Zambrano, del restaurante The wine side, cuya tapa Matances fue la mejor de las ocho propuestas. El segundo premio fue para el chef Albert Marín, de Arume Sake bar, quien presentó Pica Coca. Y la tercera mejor tapa temática correspondió al restaurante Dave’s Diner, elaborada por Giovanni. Por otro lado, el cóctel ganador de este año correspondió a Terra i aigo, de La Caña, cuyo bartender es Alessandro Smurro. El segundo premio fue para Coctelería Riad, por su Burn in Hell, de Néstor Adrián Mercere. Y, el tercer premio se lo adjudicó The wine side, con Mariners 3, de David Godino.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la regidora de Participació Ciutadana, del Ajuntament de Palma, Lourdes Roca y el presidente de Caeb, Alfonso Robledo, junto a representantes de la empresas patrocinadores entregaron los premios en los que el restaurante Arume se alzó con un accésit a la mejor tapa maridada con cerveza Mahou. El accésit al mejor cóctel elaborado por productos Antonio Nadal fue para La Caña y el accésit a la mejor tapa con Oli de Mallorca quedó desierta. A partir de mañana miércoles y hasta el domingo, todas las propuestas podrán ser degustadas en los establecimientos que participan en la ruta de TaPalma 2023.