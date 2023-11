Superación es la palabra que mejor define a José Luis García Ginard (Palma, 1967). Y eso que la vida no se lo ha puesto fácil. Cuando tenía un año y medio una medicación que le administraron para tratar una bronquitis le produjo una sordera bilateral profunda que no le permite usar audífonos. José Luis es sordo desde entonces, pero ello no le ha frenado en emprender grandes desafíos y viajes de aventura con los que trata de visibilizar y luchar contra las barreras de comunicación que padecen las personas sordas.

De pequeño era más de fútbol, pero su hermano Juan Antonio, profundo admirador del ciclista Perico Delgado, le trasladó la pasión por la bicicleta. Así, José Luís se embarcó en el ciclismo hasta convertirse en el primer mallorquín en participar en las olimpiadas para sordos en 1995. José Luis García, momentos antes de la entrevista. Foto: P. Bota. Solidaridad Tras aparcar su carrera como deportista de élite, en 1999 emprendió una ruta en bicicleta y lleva ya desde entonces más de 30.000 kilómetros recorridos alrededor del mundo. Desde 2003 enmarca las travesías en ‘Rutas del silencio’, un proyecto que ha fundado para dar a conocer la realidad de las personas sordas y animarlas a ser valientes y no limitarse por los impedimentos sociales. De esta manera, impartiendo charlas y en estancias solidarias, ha recorrido Chile, España, Madagascar, Filipinas, Marruecos y la India, entre algunos destinos. Durante los viajes, la mayoría de gente le ha tratado de comprender, aunque, cuenta, «los ha habido quienes se han enfadado al verme gesticular, sin hablarles y no entenderme. Hay que tratar ser paciente, amable y hacerse entender a través del canal que sea: gestos, señas, mímica...». El viaje a la India le cambió la vida. A través de donaciones, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, logró financiar lo suficiente como para donar más de medio centenar de bicicletas para que niños en exclusión social pudieran trasladarse a la escuela. Ruta por Andalucía Hace poco que ha regresado de su última aventura. Del 1 de septiembre al 15 de octubre ha pedaleado 2.500 kilómetros, pasando por Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla, en compañía de Ricardo Pérez ‘Ritxar’, otro aventurero sordo. En cada ciudad han impartido charlas en las asociaciones regionales de la Unión Andaluza de Personas Sordas (UNASORD). «Hay muchos sordos que se ven limitados por su sordera. Yo también pasé por ello, pero contándoles mi experiencia ven que las personas sordas podemos romper con los estigmas y somos capaces de hacer lo mismo que los oyentes». «De lo que se trata, con las charlas, es de remover conciencias y, poco a poco, ir derribando barreras comunicativas que nos encontramos». Aún queda mucho, asegura, pero, sobre todo, se necesita concienciación y mayor alcance de la lengua de signos. El apunte El próximo gran viaje: vuelta a la India en 2024 Con lo recaudado en la ruta por Andalucía, José Luís volverá el año que viene a la India para hacer entrega de 100 bicicletas. Meras bicis para facilitar los traslados a las escuelas, pero con las que las niñas podrán evitar abandonar los estudios, sufrir agresiones sexuales durante el camino y luchar por la igualdad de oportunidades. La recaudación de fondos sigue abierta en la web de la Fundación Vicente Ferrer.