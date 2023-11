De bell nou l Cort y la silla de Maceo l Cómo ser Papa Nöel

Si eres amante de nuestras raíces, y encima curioso, igual te interesa conocer cómo vestían nuestros antepasados, allá por el siglo XIX. Si es así, te recomiendo que a partir del próximo lunes, 13, y hasta el 18, dentro de lo que podríamos llamar Setmana del Dijous Bo, visites la exposición fotográfica y de maniquíes vestidos al estilo de aquellos años, titulada De bell nou, que se inaugurará el 13, a las seis de la tarde, en el Casal Metge Cifre, carrer Palmer, 31, d’ Inca

Del 14 al 16 de noviembre

Según nos cuentan desde Revetlers des Puig d’Inca, las prendas que lucen los maniquíes que componen De bell nou, están inspiradas en grabados, pinturas y fotos sobre ropa, cuya antigüedad se remonta al XIX. En cuanto a la confección de los vestidos, decir que son de Mateu Abdón Martorell Beltrán, que ha contado con la colaboración de los citados Revetlers, puesto que la mayoría de modelos que lucieron las prendas son miembros de la citada agrupación, y el apoyo del Ajuntament d’ Inca.

Recordaremos que hace una semana, dichas prendas, que fueron presentadas con maniquíes, tanto masculinos como femeninos, causaron una grandísima sensación entre los asistentes. ¡Ah!, decir también que Joan Adrover Vila fue quién se encargó de presentar la muestra y de dar los detalles de cada vestido.

Volviendo a la exposición, que consta de unos 30 vestidos y otras prendas que lucieron nuestros antepasados, recordaremos que el horario de visitas para el público será, del 14 al 16, de 11 a 13,30 y de 17 a 20 horas. Pero si podéis, pasaros el 13, que es cuando se inaugura.

Cort insiste

A mediados de septiembre publicamos en esta sección que la silla de Maceo tiene que estar de regreso a Palma el próximo día 16 de diciembre de 2023, o sea dentro de algo de menos de mes y medio. Es más, publicamos también que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, a través de una carta, se lo había recordado a la Directora de Gestión Cultural, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, en los siguientes términos:

«Le recuerdo que la fecha límite de la reincorporación del bien cultural es el 16/12/2023, y, para su devolución se utilizará, tal y como figura en el contrato de préstamo temporal, el embalaje empleado para su entrega. El porte deberá ser entregado en las dependencias del Museo de Historia de la Ciudad de Palma/Castell de Bellver, sito en calle Camilo José Cela, s/n, 07014, Palma, Illes Balears, España».

Por otro conducto

Pues bien, como hasta la fecha no se ha recibido respuesta desde la Oficina del Historiador de La Habana, Jaime Martínez ha insistido de nuevo, ahora a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente a su departamento de Cooperación y Promoción Cultural AECID, ya que la coordinación de la cesión de la silla se hizo a través de este. Y ha hecho la reclamación a través de una carta fechada el 27 de octubre del presente año, exponiendo: «En referencia al expediente de exportación temporal del Ministerio de cultura y Deporte número 218/4172 de la Silla de Maceo al Museo de la Ciudad de La Habana, inicialmente, por un periodo de dos años, prorrogado hasta el día 15 de noviembre de 2023, le comunicamos que con fecha de 4 de septiembre de 2023 se han iniciado los trámites con La Habana para que procedan a su devolución. Le adjunto copia de las dos cartas enviadas para tal fin».

A continuación, el batle cita como receptores de dicha carta a la Sra. Katia Cárdenas, directora de Gestión Cultural de OHCH, Oficina del Historiador de la La Habana, y al señor Michel González Sánchez, director del Museo de la Ciudad de La Habana.

Seamos solidarios

Como cada año, con la Navidad llamando a la puerta, la Fundación Hadas Kids, que acoge niños de familias en riesgo de exclusión, además de los de familias ucranianas refugiadas en la isla, anda buscando un -o varios; o si es posible, muchos- Papa Nöel. ¿Quieres serlo tú…? No es nada complicado, y encima vas a colaborar con una buena obra. Presta atención...

La Fundación Hadas Kids cuenta con una relación de juguetes, cuyo valor no es superior a los 30 euros por unidad. Pues bien, si te apetece, puedes convertirte en Papa Nöel solo por el hecho de comprar uno de esos juguetes., Para ello, antes, has de ponerte en contacto con la Fundación, ya bien a través de 626940679 y 671454769. Una vez que hayas hecho este trámite, pásate por su sede, donde se te entregará una carta de apadrinamiento, en la que verás que hay tres juguetes, elige el que más te guste, y lo haces llegar a la Fundación Hadas Kids, que hará llegar a los niño. Los juguetes tiene un valor no superior a los treinta euros, con el cual, ¡seguro!, le haremos sonreír de felicidad, igual que sonreirás tú habiéndote convertido en Papa Noel por un día.

La fecha límite de entrega del regalo en Hadas Kids, es el 15 de diciembre, y la hora de entrega, entre las 9 y las 18 horas. Por último, señalar que el día en que los niños recibirán la visita de Papa Nöel, que les hará entrega de los juguetes que vosotros les habéis apadrinado, será el 22 de diciembre, en las instalaciones de Hadas Kids. Fiesta a la que podréis asistir.