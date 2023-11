«Hasta hace poco en los parlamentos había debate, hoy hay insultos»

Pedro Mesquida es un conocido empresario con cuatro tiendas de ropa en Palma. Además, es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Jaume II, miembro de la Cámara de Comercio y asociado de AFEDECO. Hablamos con él de la situación del comercio en la mañana de este miércoles. Y, como veréis, fue muy concreto y claro en sus respuestas sobre todo cuando abordamos temas locales, lo cual agradecemos. Tampoco se cortó a la hora de opinar al ser preguntado por cómo ve una nueva etapa de Pedro Sánchez al frente del gobierno del país.

¿Está usted preocupado por la situación que atraviesa el comercio?

-Naturalmente que sí. Igual que por la del país.

¿Ve usted a Sánchez presidente del gobierno?

-Yo creo que lo será. Creo que ya está todo acordado para que lo sea y, si no es así, esperemos a ver qué pasa en esta próxima semana.

¿Y…?

-Mire, respetando todas las opiniones, la mía ahora mismo es que los únicos que están preparados para gobernar el país son el PSOE y el PP, sobre todo porque cuentan con gente formada para ello, con gente apta para gobernar y… ¿Gobernar juntos…? ¿Por qué no? Todo sería cuestión de proponérselo. Lo negativo a la hora de gobernar son los pactos. Lo hemos visto en los últimos cuatro años y puede que lo veamos dentro de poco. Y son negativos porque no todos los que pactan piensan igual, también porque los pactos son caros... Ya estamos viendo las condiciones que le ponen al PSOE, y si este las acepta, gobernará, pero tendrá que satisfacer a los que pactan con él, a unos con amnistías, a otros con dinero… Y vete a saber si también con indemnizaciones económicas, me refiero a los que, a causa de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017 con la proclamación, aunque por poco tiempo, de la República, fueron condenados y ahora amnistiados, o a los exiliados voluntariamente por ese motivo. Eso, que ahora son suposiciones, puede que se vaya viendo con el paso del tiempo.

¿Qué echa usted en falta hoy en la política española?

-Seriedad. Hasta no hace mucho en el Parlamento había debate, hoy hay insultos, se habla del pasado, y se deja al margen el motivo por el que están allí: arreglar el presente y preparar el futuro.

Hoy no hay una ley que proteja a los ciudadanos que ven okupadas sus propiedades, sin embargo en apenas dos o tres semanas se está legislando para que la amnistía no sea anticonstitucional. ¿Qué opina?

-Lo de los okupas no tiene ninguna explicación y que, a día de hoy, no haya una ley que defienda la propiedad ante el movimiento okupa. Y en cuanto a la amnistía, pues hay que cumplir lo que dice la Constitución ¿no? Porque, como he dicho antes, si se aprueba 'lo de la amnistía', el amnistiado podría pedir daños y perjuicios, por haber tenido que estar en la cárcel o exiliado, una indemnización. Digo yo, ¿no?

Ahora vamos a centrarnos en Mallorca, más en concreto en el comercio de Palma. ¿Qué opina usted de esa hipotética ampliación de la denominada zona de gran afluencia turística, que va desde Avenidas hasta el mar?

-Pues que, bajo ningún concepto, debe ampliarse. Sería la muerte del pequeño comercio puesto que, automáticamente, este perdería alrededor del 20%, eso de entrada, lo cual en los tiempos que corren es mucho. Y digo de entrada porque luego vendrían más cosas.

¿Y respecto a la reducción de la jornada que se propone?

-Pues que en restauración y comercio, sobre todo, es inviable, ya que tendrías que poner más trabajadores cosa que haría que todo subiera. Por eso, lo que se tendría que hacer sería buscar la conciliación familiar, es decir, que el trabajador tenga la jornada seguida, acortar los horarios en invierno hasta las seis o siete de la tarde, pues a esas horas no circula mucha gente, sobre todo por el centro. Naturalmente se volvería al horario normal los dos o tres días del Black Friday y en Navidad. Tampoco, visto desde el aspecto social, es bueno abrir los domingos. Como no lo es desde el punto de vista comercial. Aparte, que abrir los domingos significa condenar a familias enteras a no poder almorzar juntos.

Por último, háblenos hasta qué punto influye la circulación por el centro de Palma en el comercio.

-Mucho. Teniendo en cuenta que al centro se entra por La Rambla y el Paseo de Mallorca-Jaume III, al tener cerrada la circulación en la calle Unión, entando por la Rambla no vas a ninguna parte, y entrando por Jaume III, al llegar a la plaza de Juan Carlos I, tienes que girar hacia es Born, colapsando el tráfico con atascos continuos, ya que Unión, como digo, está cerrada al tráfico rodado…

¿Entonces…?

-La única solución que veo es cerrar el centro de Palma, que la gente deje el coche en parkings del exterior, y que se cree un servicio de transporte que traslade a la gente al centro. En muchas cuidades españolas ya existe ese servicio. Incluso algunas lo hacen a base de pequeños trenes. Y es que a veces es bueno mirar lo que se hace fuera, y a veces sin salir de España, ya que en este aspecto se hacen muchas cosas con las que todos salen ganando.

Le veo un poco pesimista, ¿no?

-Qué va. En todo caso, realista. Es lo que hay.