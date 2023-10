Fin de semana en Mallorca: los planes más interesantes en la isla

El tiempo este fin de semana en Mallorca no es precisamente halagüeño. Se prevén lluvias el viernes y cielos cubiertos el sábado y domingo. No serán los días perfectos para ir a la playa o de excursión, pero no por ello tienen que ser aburridos. De hecho, las próximas jornadas se avecinan repletas de interesantes planes de ocio para todos los gustos: múltiples conciertos, obras de teatro, proyecciones de película y ocio infantil.