Gente de la radio l Fotos con historia l ‘Ferst Deits’ l Un hogar

El pasado viernes por la tarde, en Varadero, Gabriel Torrens, director de esRadio, reunió a sus colaboradores en torno a una rica mesa, por dos motivos. Uno, para celebrar la festividad de San Gabriel, patrón de los comunicadores, y dos, para celebrar también la buena marcha de la emisora y al mismo tiempo animarlos a todos a seguir en la línea que están, que no es otra que la de ir avanzando, o lo que es lo mismo, captando más oyentes, cuyo gráfico, dicho sea de paso, sigue ascendiendo. Pues enhorabuena a todos, y muchos éxitos en esta temporada que, como quién dice, acaba de comenzar.

Dos en uno

La siguiente etapa de Fotos con historia en ruta por Mallorca llegará el próximo 6 de octubre, a las 19 horas, a las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Illes Balears, sita en la calle Manuel Azaña, número 10.

Con motivo de las fiestas en honor a la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar –nos adelanta Martina Romero, cofundadora y comisaria de esta exposición itinerante–, «para el día siguiente de su presentación, 7 de octubre, ha sido programada una jornada de puertas abiertas para verla. Será entre las 11 y las 14 horas, pudiéndose también ver en la misma un gran despliegue de materiales y medios móviles de todas las especialidades de la Guardia Civil en Balears, a fin de que el ciudadano conozca de primera mano el trabajo que están llevando a cabo en las Islas. Habrá también exhibiciones y actividades para los más pequeños».

Juan Antonio Montalvo, teniente coronel Martínez, Martina Romero y José Blas.

Se suman cinco más

Y, como no podía ser de otro modo, durante el recorrido se podrán ver las 333 fotografías expuestas, realizadas por fotógrafos civiles, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y Espacio, a las que se sumarán las que han hecho cinco fotógrafos de la Benemérita de Logroño, Eivissa y Palma, Antonio Montalvo, Jesús Sanz, José Blas, Rafael Chacón y Ricardo Rueda.

La organización de la Ruta quiere agradecer también al artesano-joyero Fernando Miró Serra las insignias que ha diseñado, y que vienen siendo entregadas a lo largo de la misma, a las que incluye otros dos diseños, también exclusivos, que se presentarán en esta etapa.

El público podrá visitar esta exposición fotográfica desde el 6 al 22 de octubre, de lunes a domingo, de 18.00h a 20.00h.

Segunda edición

Esta pasada semana ha dado comienzo el cásting para participar en la segunda edición de Ferst Deits Experiens. Tras el éxito de la primera, celebrada en Muro, Marga Vives, Quim Vinyals y Caterina Rosselló, organizadores de la misma –y de la actual–, y a petición popular, han decidido poner en marcha una nueva edición, que tendrá lugar en el Restaurante Bon Foc de Inca el 18 de noviembre.

Caterina Rosselló nos recuerda que la idea de este evento surgió «porque muchos amigos y amigas nos comentaron lo difícil que es encontrar gente que busca una relación de amistad, o de pareja, y más cuando, y cada vez más, ciertas aplicaciones para encuentros se convierten en bases de datos para relaciones íntimas, o sea, fornicio puro y duro, por lo cual, la gente que de verdad quiere conocer a alguien se desanima».

Caterina, Quim y Marga son los organizadores de esta segunda edición.

En cuanto a esta edición, hay novedades. Empezando por la inscripción, cabe señalar que esta se hace vía WhatsApp, a través del número 657696052. Una vez hecha la solicitud, los participantes recibirán unas preguntas a contestar con el fin de conocer sus preferencias y gustos, con el objetivo de poder buscarles su media naranja. También habrá que enviar un vídeo, de entre 40 y 60 segundos de duración, en el que los participantes hablen un poco de ellos, de cómo son, de cuáles son sus gustos... «Porque, como decimos –añade Caterina–, nuestra intención es encontrar la persona más afín posible, cosa que conseguiremos sabiendo cómo son unas y otros. Por ello, rogamos que no nos manden fotos antiguas, ni informaciones erróneas, sino que la información que nos remitan sea seria y rigurosa».

El cásting está abierto a personas mayores de edad, de todas las edades, sin excepción. «Sobre este tema, la gente que nos ha escrito hasta este momento –nos adelanta Caterina– oscila entre los 20 y 80 años. Y en cuanto al objetivo, se trata de vivir una experiencia bonita –insiste–, más allá de una simple cena con una persona que no conoces. Por eso, el evento contará con actividades grupales y en pareja, lo cual hará que se rompa el hielo, y así los participantes se soltarán, serán lo que son, ellos mismos, a la vez que se creará un ambiente muy bueno… Sin duda, el ambiente adecuado».

Cati Ferriol, una de las participantes de la última edición, calificó la experiencia como «una noche maravillosa, en la que lo pasé fenomenal. No solamente conocí a mi pareja, sino que también hice muchos amigos».

Y el que esta segunda edición se haya decantado por Inca ha sido, más que nada, por las buenas comunicaciones que tiene, lo cual animará a los participantes, vivan donde vivan, a desplazarse hasta allí. «Y si hemos elegido el restaurante Bon Foc ha sido por su calidad y porque cuenta con las instalaciones y características adecuadas para este evento…».

Pues que conste

La pasada semana os contamos que el pedigüeño que vemos desde hace tiempo en la puerta principal de la basílica de Sant Miquel, de Palma, Manuel Castro Fernández, dejaba el habitáculo en el que vivía con su hija, sito en los bajos de la escalera de piedra que hay entre Vía Roma y Plaça Major, para irse a vivir ambos a una casa, en Inca, facilitada, según nos dijo, por Cruz Roja, que le puso en contacto con una organización de la que no supo darnos el nombre, «pues no me acuerdo», nos dijo.

Días después, recibimos una llamada desde Hogar Sí-Provivienda, desde donde se nos informa que la vivienda de Manu se la han proporcionado ellos, lo cual no nos extraña nada, pues sabemos la gran labor que están realizando proporcionando techo a quienes carecen de él.

Pues que conste.