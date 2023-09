Los niños aprenden sobre sostenibilidad en el Wipe Out

Una treintena de niños participaron este sábado en los talleres educativos organizados dentro de la programación del Wipe Out Mallorca Surf Film Festival 2023, certamen de cine documental sobre surf y sostenibilidad que se ha celebrado estos días en diferentes emplazamientos de Palma. Los talleres infantiles tuvieron lugar en el edificio de la Autoritat Portuària de Balears (APB), en el marco de su jornada de puertas abiertas.

«Ha habido dos talleres: uno sobre biodiversidad y reservas marinas a de la Fundación Save the Med, en el que los pequeños han podido aprender sobre los diferentes hábitats que hay en el Mediterráneo y las especies que los habitan, y otro, titulado 'Guardianes del Mar' e impartido por la Fundación Palma Aquarium, en el que han aprendido el protocolo de actuación correcto en caso de varamiento de tortugas», señala Sergio Ruiz Halpern, organizador del festival y biologo marino en Save the Med.

«La educación es importantísima. El año pasado recibimos un vídeo de un matrimonio que encontraba una tortuga varada en la playa y era su hijo, de nueve años, quien les explicaba cómo actuar, porque había cursado uno de estos talleres. Esa tortuga se salvó gracias a ese niño», destaca Debora Morrison, directora de la Fundación Palma Aquarium.

Por la tarde continuó la programación del Wipe Out, con música a cargo de Los Ripples, una mesa redonda sobre la labor que realizan Daughters of the Deep, y la proyección del corto 'Savage Waters'.