En estado crítico l Colegas con boina l ‘Zoilo Pollès’ l En Exlibris

El pasado domingo, en el digital de Ultima Hora, Toni Bauzá, uno de los responsables del comedor social Tardor y de los llars Inge y Kurt, manifestaba su preocupación respecto a cómo vienen los tiempos respecto a la solidaridad con quienes apenas tienen nada en este recién estrenado otoño, que si nadie lo remedia puede desembocar en un gélido invierno, dado que los gastos son superiores a los ingresos con los que hacer frente al día a día.

A estas preocupaciones, Toni Bauzá añadía la de la incertidumbre, «pues si el anterior gobierno nos ayudaba económicamente, a día de hoy no tenemos noticias de si quienes han entrado a gobernar van a continuar haciéndolo. De momento no han dicho nada, suponemos que será porque tendrán que resolver otras cosas. Pero el tiempo apremia».

¿Ayudas oficiales?

Recordamos que en la anterior legislatura, la actual regidora de Hisenda, Funció Pública i Govern Interior del Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, por entonces en la oposición, se pasó por Tardor varias veces interesándose en si el gobierno del Pacte les apoyaba. «Sí, fue la única de la oposición que estuvo siempre pendiente de nosotros, la única que nos defendió. Por aquí vino dos o tres días, siempre apoyándonos… Vamos a ver qué pasa ahora. Porque necesitamos fondos económicos, que no llegan. E imagino que eso nos pasa a todos los centros y comedores».

Luego nos habla de que si no hubiera cambiado la ley, casi al final del mandato del Pacte, «ahora, en vez de dos, tendríamos tres llars, el tercero también en el polígono. Pero, teniéndolo todo dispuesto, me refiero al proyecto y la financiación, el Colegio de Arquitectos recibió orden de Cort de que lo pararan, lo cual supuso dejar a 200 personas en la calle, que es para las que íbamos a abrir dicho llar, con camas, duchas, lavandería, comedor… Por eso, vamos a ver si el PP nos permite retomar este proyecto, aunque sea empezándolo de cero. Si eso fuera posible, las 105 personas, entre ellas niños, que tenemos entre el Inge y el Kurt, y las 200 que acogería este nuevo llar, más de 300 personas que ahora tienen problemas de vivienda y alimentación, no los tendrían. Así que vamos a esperar, a ver qué pasa. Porque paciencia tenemos mucha, igual que capacidad de aguante, pero el tiempo apremia, y mientras no nos lleguen ayudas, con lo que tenemos no es suficiente. Por eso digo que estamos ante un futuro no muy halagüeño».

Con la Isla en el alma

Aunque sea solo para dejar constancia de ello, dos periodistas madrileños, Juan Luis Galiacho y Manuel Hernández de León, muy vinculados a la Isla por haber sido muchos los veranos que se pasaron en ella siguiendo las vacaciones de la Familia Real, desde hace unos días pertenecen al prestigioso Club Amigos de la Boina, que fundó el periodista vasco Alfredo Amestoy, en 1986, en el desaparecido restaurante capitalino Currito, y al que pertenecen numerosos periodistas, fotorreporteros, deportistas, políticos, escritores, etc.

La dama del rumor

Si Juan Luis Galiacho sigue en activo, como profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Carlos I y como director de diario digital El cierre digital, tertuliano en diversos programas de Tele 5 y Cuatro, y también como escritor –su último libro es Encarna en carne viva, que gira en torno a Encarna Sánchez, y que escribió junto a su colega, Pedro Pérez–, el fotógrafo de la agencia Efe Manuel Hernández de León está felizmente jubilado, aunque –conociéndole– si fuera necesario agarraba la máquina y volvía al ruedo.

Juan Luis, que sigue viniendo a la Isla –últimamente más como visitante que como periodista–, sorprendió un día al país entero, publicando desde Mallorca como cronista del veraneo real en Marivent, en la revista en la que escribía –Época, si mal no recordamos–, lo que comenzaba a ser un secreto a voces, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta: que Marta Gayá, bajo el titular de La dama del rumor, era la novia del rey Juan Carlos I, y… ¡La que se lió!

De botones a lo más alto

Por su parte, Manolo, que empezó de botones en la agencia Efe, y que cuando colgó la máquina, hace de ello unos años, lo hizo con un montón de premios fotográficos, fue el fotógrafo del 23-F por haber hecho fotos de Tejero, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados. Fue, además, el periodista que siguió a los Reyes en los viajes oficiales que hicieron por medio mundo, y fue, también, el fotógrafo que hizo el seguimiento del príncipe Felipe cuando dio la vuelta al mundo a bordo del buque Sebastián Elcano, como cadete de Marina. Y fue, durante más de treinta veranos, enviado especial de Efe para cubrir los veranos reales. Por tanto, se conoce la Isla de palmo a palmo, y seguramente por ello, muchos le recordarán. Desde luego, los que hacíamos aquellos veranos, le conocemos, y le recordamos, y quien esto suscribe solo puede tener de él buenas palabras, pues lo poco que aprendí como fotógrafo –aunque lo suficiente para pillar a todo el que se nos ponía por delante– se lo debo a Tomás Monserrat, Joan Torres y a él, Manolín. Pues nada, vaya desde aquí nuestra enhorabuena a los dos compañeros por su entrada en el Club Amigos de la Boina.

Segunda edición ya

Acaban de publicar a nivel nacional la segunda edición de Zoilo Pollès, de Martín Garrido Ramis, que ha recibido críticas inmejorables de Gabriel Buades, escritor y articulista; Germán García, catedrático y crítico de Literatura; y Alberto Pasamontes, escritor; entre otros, así como de foros de Serie Negra. Según algunos de estos críticos, Zoilo Pollès es un personaje que quedará en la historia de la Serie Negra de este país.

«Estaba iluminado cuando escribí Zoilo Pollès» nos ha dicho el autor, que sintetiza el libro como «una especie de crónica del estado actual de muchas personas de la sociedad que no están contentas con lo que ven, ni hacia donde vamos», añadiendo que «Zoilo es un producto de esta sociedad, lamentablemente».

En cuanto a cine, Martín nos adelanta que «el año que viene rodaré Atraco imperfecto, posiblemente en Peguera, con guion mío y, quizás, con dirección de Beatriz Barón. Y digo quizás porque no lo sé aún. La producción, en principio, es catalana y mallorquina. Y en cuanto a los actores, tampoco puedo adelantar mucho, pero si todo va bien, algunos vendrán de la península».

Buena experiencia

Para finalizar, un breve apunte. La escritora y organizadora de eventos Patricia Chinchilla estuvo anteayer en Exlibris, evento de la Feria Cultural que se está celebrando estos días en Murcia, y que a su regreso a Palma calificó como «una buena experiencia. El problema –añadió– es que a la misma hora, en siete sedes distintas, había otras tantas ponencias, además de los actos que se celebraban en la Universidad, museos, etc., con certámenes de poesía, novela histórica y contemporánea, cine, etc., lo cual hizo que el público se dispersara y no asistiera en el número que todos esperábamos.

Patricia, este martes en la Exlibris, de Murcia, donde presentó su libro ‘Sin reglas’.

Sin embargo, y en lo que a mí concierne, no tengo queja: me invitaron a participar, me trataron muy bien, hice mi ponencia y encima vendí siete Sin reglas, mi último libro. Pero lo más importante de todo es que estuve allí, y que si el año que viene me vuelven a invitar, acudiré gustosa, pues ha sido una bonita e interesante experiencia».