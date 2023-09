Amanecemos con una nueva estación, el otoño. Desde las 8.50 horas de esta mañana dejamos atrás el verano y comenzamos oficialmente el otoño. Una estación en la que la moda juega un papel importante con cambios de vestuario y prendas de abrigos, aunque no para todos los días. La semana que viene, se prevén temperaturas primaverales, calor durante el día y bajada de temperatura por las noches o a primera hora. Por ello las rebecas o cazadoras de entretiempo cogen protagonismo hasta la llegada de los abrigos y complementos como bufandas, gorros y guantes, de cara al próximo invierno.

Para ilustrar la llegada del otoño, a modo de reportaje, contamos con una pareja de portada. Keila Céspedes y, su chico, Sergio Perelló lucen, cada uno, una propuesta de lo más otoñal, gentileza del departamento de personal shopper de El Corte Inglés. Puntuales a la cita, Keila y Sergio llegan al centro de El Corte Inglés de Avenidas y eligen su look. Las tendencias de esta temporada para mujer ofrece prendas metalizadas o con detalles metalizados, no sólo en el ámbito nocturno, ya que esta tendencia esta presente en pantalones, faldas, cazadoras, etc. quienes combinadas con un jersey de punto dan un toque perfecto para el día a día. En vestidos y faldas aparece el corte evasé con volumen, marcando la cintura muy años 50. También son tendencia los pantalones o incluso monos con bolsillos cargo a los laterales, estilo militar. Los básicos juegan un papel importante en cada momento y este otoño, se aconseja un buen fondo de armario, con camisa blanca, jeans y un buen blazer. En calzado, para mujer, botas cowboy. Año tras año siguen siendo tendencia tanto en caña alta o más bajas. Perfectas para combinar con vestidos vaporosos marcados a la cintura o vestidos camiseros en denim.

Para el hombre, la moda luce colores neutros y vuelven los cortes más slim tanto en camisas como en pantalones (sin llegar a ser segunda piel). Para esas décimas de bajada de temperaturas, la sobrecamisas de cuadros combinando colores como el rojo, azul o amarillo se alternan con chaquetas de cuero. En calzado, las deportivas pisan con fuerza.

Keila Céspedes, trabaja de esteticista y es aspirante al certamen de belleza Miss Grand Islas Baleares. Destila belleza y elegancia, además de un estilo ecléctico y moderno. Comparte aficiones como salir de excursión con su chico, el exfutbolista Sergio Perelló quien jugó de extremo en equipos como el UD Ibiza, Doxa Dramas, de la superliga de Grecia, y el RCD Mallorca. La pareja vive, desde hace cuatro años, en Pollença y aunque Sergio no es modelo, ya ha realizado algunas sesiones fotográficas y acompaña a su chica a desfiles y eventos de moda. Respeto al otoño, no es la estación favorita de Keila y Sergio pero «ya no hace ese calor agobiante y la temperatura te anima a realizar excursiones, practicar deporte o salir a pasear con nuestros perros a otras horas del día», comentan.

Una temporada rebosante de optimismo y novedades para esta pareja que derrocha simpatía y romanticismo durante la sesión fotográfica. El otoño tendrá una duración de 89 días y 22 horas, hasta la llegada del invierno, el 22 de diciembre.