El pasado sábado a medio día, Carlos Penas y Miguel Monegal clausuraron la exposición que hace algo más de un mes presentaron en la Galería Cid, sita en El Molinar, a no mucha distancia de la gasolinera. ¿El balance? Pues dentro de lo que cabe, y tal como está el arte hoy en cuanto a ventas, bien, de lo cual nos alegramos.

Miguel y Carlos, fin de trayecto en Cid.

Rumbo a Murcia

Por cierto, entre los asistentes al acto nos encontramos con la escritora y organizadora de eventos Patricia Chinchilla, que nos habló de dos cuestiones. La que tiene que ver con ella es que el próximo lunes viaja a Murcia, invitada por la organización de la Primera Semana Internacional de las Letras, que organiza el Gobierno de aquella comunidad, con alrededor de 150 actos en una docena de sedes, en los que participarán escritores, editores (regionales, nacionales y extranjeros), conferenciantes, etc. Todo relacionado con la Cultura. «¿Que cómo voy allí? Pues voy porque me ha invitado la organización de esta semana cultural, denominada también Exlibris. Y voy en calidad de escritora, y me llevo conmigo mi último libro, Sin reglas, que presentaré. Por lo que me han dicho, voy a participar el día 26, a las 18 horas, en una charla-conferencia que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes, dentro de lo que han denominado Ciclo de Psicología y Sexología. También me van a hacer una entrevista, lo cual, para mí, estar ahí, es un honor, porque además, como ya he dicho, tengo la oportunidad de presentar mi último libro… Y también porque para un escritor, salir de la Isla es muy difícil, y más si no cuenta con el apoyo de alguien».

Patricia viaja a Murcia, con su último libro.

Y en cuanto a la Nit de l’Art, Patricia nos cuenta que presentará la que se celebrará en el Hotel Artmadams –salas SkyLight y ArtGallery– el próximo día 21 de los corrientes, entre las 19 y 22 horas, que permanecerá abierta hasta el 1 de octubre, en la que participarán reconocidos pintores y escultores de la Isla, y que estará amenizada por el saxofonista Rodrigo Belga, con vino y picoteo en la terraza ArtWall, que es la del establecimiento.

En un Sex shop

El pasado jueves, en la reunión mensual de la Asociación Círculo de Lectores de Baleares, estuvimos hablando con Filippo Grey, seudónimo del escritor palmesano Felipe Báez, que utiliza para firmar determinados libros que escribe, sobre la presentación del último que ha publicado, Vampiros & desamores, que tendrá lugar el próximo sábado, a las 20 horas.

Filippo presenta ‘Vampiros & desamores’.

Antes que nada queremos recordar que Vampiros & Desamores es la traducción de Vampirs & Desamors, que cosechó un gran éxito. Es un libro que cuenta una historia que tiene lugar en Lleida, Barcelona, Transilvania… protagonizada por cuatro jóvenes estudiantes que comparten piso. A lo largo del relato, el lector se encontrará con episodios de amor, sexo, drogas y rock and roll…

La presentación será en Zorzi Erótica Store, tienda erótica ubicada en la calle Alfons el Magnanim 4, de Palma. Filippo Grey no estará solo en la presentación, ya que le acompañaran Ivo Erasmo, muy conocido en el ambiente musical, y Pedro Orell, destacado en lo que a lectura dramatizada se refiere.

Pintores holandeses

Y hablando de Arte y artistas, el sábado nos dimos una vuelta por la penúltima sala de arte abierta en Palma, la Muse, sita en la calle Ricardo Ortega. Se trata de una sala de exposiciones ubicada en un gran espacio, con muchas y blancas paredes, en la que caben cuadros de grandes dimensiones.

En estos momentos están exponiendo en ella cuatro pintores holandeses, Isabelle Siem, Fleurien Dingemans, Paulien Huizinga y Raphael Hermans.

Los dueños de esta galería son el holandés George Schroder y la francesa-tunecina Salona Sfar. Según nos contaba esta última, el objetivo es crear un centro cultural, que anime al barrio y al mismo tiempo promueva todo tipo de Arte, «y aquí, además, incluyo poesía, escritores, magos... Un centro cultural que pondrá esta calle en el mapa cultural de Palma y atraerá a personas interesadas en el Arte en todas sus dimensiones».

Pues no va desencaminada Salona Sfar, puesto que el día que inauguraron, asistieron al acto mayoritariamente extranjeros de cierto nivel, residentes en la Isla, a los que no hemos visto en las muchas inauguraciones de exposiciones a las que hemos asistido, lo que significa que no es solo abrir una sala de exposiciones, sino abrirla sabiendo mover gente interesada por el Arte y los artistas que exponen en ella.

‘Alsamt’, a Viva el Cine

Beatriz Barón, actriz y directora de teatro, y últimamente de cortos, está de enhorabuena. Su corto Alsamt ha sido seleccionado por el festival Viva el Cine, que se celebrará a final de este mes en Buenos Aires. Y está de enhorabuena «porque que te seleccionen un trabajo tuyo, ya de por sí, es para estarlo, y que encima sea en un festival de reconocido prestigio como este, lo estás más. Lo digo porque el cine argentino es muy bueno, por tanto los festivales de cine que se celebran en dicho país son muy exigentes, quiero decir que no seleccionan a cualquiera. Ahora hay que ver lo que pasa. De los doce cortos seleccionados, veo que en la lista figura en primera posición».

Beatriz Barón ha sido seleccionada por su corto ‘Alsamt’ para Viva el Cine.

Hay que decir que el corto de Beatriz Alsamt es muy bueno, con un final que nadie espera. Uno se imagina que va de un atentado… De que un hombre-bomba va a autoinmolarse explosionándolas entre la multitud y… Pues no. No lleva bombas consigo… Y es que Beatriz en tan poco tiempo contó una realidad, algo que ocurre a diario… ¡Ah! ¿Que no han visto el corto…? Pues cuando lo vean nos darán la razón.

Por lo demás, decir que Beatriz ha presentado el corto en otros festivales que se celebrarán a final de año y a principios del 2024, «por lo cual –dice–, llegado el momento, ya anunciaremos dónde». Y en cuanto a si va a hacer otro, «pues tengo un proyecto… A lo mejor ruedo antes de que acabe el año, pero quiero estar segura de que va a gustar. Por eso me lo estoy pensando. Y si es teatro… Pues también voy a esperar. Mi primera experiencia como directora fue muy buena, por tanto quiero que la segunda lo sea también».