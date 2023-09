Mallorca se convierte en escenario musical de primer nivel. Kim Tae-Hyung, uno de los miembros de la famosísima banda de pop coreano (K-Pop) BTS, estrenó hace apenas unos días su último videoclip, Slow Dancing, rodado ni más ni menos que en la Isla. Conduciendo por una sinuosa carretera de la Serra de Tramuntana, pasando la tarde en la playa de Portals Vells o de travesía en velero; son algunos de los principales lugares que el cantante ha elegido para dar forma visual a su último tema en solitario.

Que un miembro del grupo BTS haya escogido por segunda vez Mallorca para rodar un videoclip –ya lo hizo con Love me again, grabado íntegramente en las Coves del Drach– no es baladí. Solo este grupo aporta entre el 0,3 % y el 0,5 % del PIB de Corea del Sur, casi 4.000 millones de dólares. Prueba de la ingente cantidad de fans que aglutina son las casi 20 millones de reproducciones que ha alcanzado la pieza musical en YouTube en sus primeros cinco días.

Mallorca no solo ha enamorado a Kim Tae-Hyung, conocido artísticamente también como ‘V’, sino a todo su séquito de fans, que se cuentan por decenas de miles. En los últimos días, las búsquedas sobre la Isla se han disparado en Corea del Sur.