Readaptarse a la rutina puede llevar a ser estresante, generar ansiedad, irritabilidad o incluso un estado de ánimo bajo. Después de haber pasado unas magníficos vacaciones de relax y disfrutando del verano no apetece volver a los madrugones, los desplazamientos largos y la falta de tiempo. A estos síntomas se los conoce como Síndrome Postvacacional, se caracteriza por la dificultad de adaptarse nuevamente a la rutina laboral y la vida cotidiana después de descanso.

Los síntomas de este padecimiento son bajo estado anímico, pérdida de motivación, bajo rendimiento laboral, trastornos de sueño, temblores, nerviosismo, ansiedad en diversos aspectos, cansancio generalizado, etc. Se recomienda que si pasan unos días y no notas mejoría en tu reincorporación al trabajo, acudas a un especialista para que te ayude a lidiar con este problema para que no se exceda.

Además de acudir a un especialista de salud mental, es importante seguir estos consejos para que la vuelta a la rutina no se haga tan pesada y quizás te sirvan de gran ayuda para afrontar de mejor forma empezar de nuevo a trabajar. Lo primero que se puede hacer es ir adaptando los horarios a los que vamos a tener después de las vacaciones, quizás no hace falta madrugar tanto pero si ir levantándonos un poco más pronto e ir a dormir antes. La meditación, la reparación profunda o el yoga, son muy buenas soluciones para aliviar los síntomas de ansiedad y estrés.

Otro consejo antes de retomar las actividades laborales, es dedicar tiempo a la organización de tareas y responsabilidades. Crear una lista de tareas pendientes y el establecimiento de objetivos claros pueden contribuir a una sensación de preparación y a gestionar de mejor manera el estrés. Debemos tener objetivos, metas o proyectos emocionantes para que el retorno al trabajo mantenga la motivación y la energía durante la transición. Por otro lado, realizar ejercicio físico de forma regular y seguir una alimentación equilibrada ayuda mucho a la salud mental y a estar más centrado. Por eso, seguir realizando poco a poco actividades que nos gusten y dedicar aunque sean 10 minutos cada día a nosotros mismos será el punto clave para mantener un buen estado de ánimo.