La foto que ven, que es magnífica, es del free lance Miguel Córdoba. El ciclista caído sobre la acera, saca una cámara de ni se sabe dónde, y trata de hacerle una foto al rey Felipe en el momento en que este se aproxima para socorrerle. La foto nos la pasó ayer, en lo que desayunábamos en el Bula, el foto reportero Bernardo Paz, con muchos veranos reales en Mallorca a sus espaldas.

«Esta foto, tomada en Madrid, forma parte de la colección de fotos, que bajo la denominación Familia real, familia del Rey, se presentará el 4 de octubre, en Madrid, en la sede de Nikon house, que es la tienda-boutique de Nikon, además de escuela de fotografía, galería de fotos y punto de encuentro de fotógrafos. Son fotos en formato 50x75 y 30x40, muchas de ellas hechas en Mallorca, algunas por fotógrafos mallorquines, durante las vacaciones de la Familia Real en Marivent, que es dónde se suelen mostrase tal como son, lejos de los protocolos oficiales, puesto que aquí vienen a descansar».

La intención de quienes han organizado esta exposición en Madrid, es decir, Nikon house, es llevarla a otras ciudades de España, entre ellas Palma. «Por dos razones -apunta Paz-: porque, como he dicho, gran parte de ellas fueron tomadas en la isla durante las vacaciones reales en ella y porque algunas son de fotógrafos mallorquines». Hoy os dejo con esta foto, y en unos días os muestro algunas más, hechas todas en Mallorca. Más que nada para que veáis que los veranos reales de Marivent de antes, nada tienen que ver con los de ahora.

...y además, desfiló

La pasada semana entrevistamos a la modelo y actriz mallorquina, Alicia Comas, nacida en Calvià, pero residente en México, ya que trabaja en Televisa a donde regresará pronto, pues allí le esperan rodajes de series, el Nuevo Teatro Libanés, donde los fines de semana representa una obra de teatro, y en octubre, por cuarta vez, la Fashion Week de Nueva York. Por lo que nos contó, este año, además de ver a la familia, bañarse y bucear, ha sido la madrina del desfile de moda, que con motivo de las Fiestas de Ses Badias, se celebró días atrás en Bahía Grande, y que presentó Manu Blanco, de Radio Murta .

«La llamé, se lo propuse y enseguida me dio el sí», nos dijo Manu, que conoció a Alicia hace un año, cuando estuvo en Mallorca por el mismo motivo que en este. «Es más -añadió-, no solo me dijo que sí, que aceptada ser madrina de la fiesta… Porque ya puestos a pedir, le pedí que si le apetecía desfilar, a lo que también contestó que sí, y… Pues que desfiló, y viéndola caminar sobre la alfombra, todo entendimos por qué siendo tan joven ha desfilado tres veces en una de las mejores pasarelas del mundo. Pero, sobre todo, nos llamó la atención lo sencilla y amable que es».

Un corto sangriento

Kique Coll, ex encargado general de la gasolinera de San Fernando, es un actor que se hizo muy popular participando en sketches y cortos que pudimos ver a través de Canal 4 e IB3, en los que él, en casi todos, aparecía vestido de guardia civil, formando pareja con su entrañable amigo, Silvestre González, a quién un mal día un íctus le hizo apear de los escenarios y los platós.

También hemos visto a Kike en algún anuncio emitido por ambas cadenas. Sin embargo, desde un tiempo a esta parte, él, junto a los otros actores que eran de la partida en dichas producciones, han desaparecido prácticamente del mapa televisivo. Kike cree que «si ni aparecemos, ni nos llaman es porque me temo que, según parece, ahora las televisiones son más partidarias de las tertulias políticas que del humor».

Sin embargo, y pese a ello, mantiene vivo su espíritu de actor, ya que a la primera oportunidad que tiene se enrola en la producción que se le ponga a tiro, sea como extra, como hizo recientemente en The Crown, o como actor de reparto en un corto titulado Dulce amargura -título que puede cambiar-, que dirigió Khatleen Bendelack, o como guionista y actor, en el también corto, El vampiro calé, cuyo guión está escribiendo en colaboración con Santiago de María. «Un corto terroríficamente divertido -añade-, en el que el protagonista es un vampiro calé, encarnado por el actor Miguel Pujadas, contando, además, con Manolito de Teba, Miguel Comeche, Francis Expósito, Sebastián Nadal, Rubén Macón, Silvestre González, que hará un papelito corto, y Manuel Serrano, actor del grupo Sa Boira, de la ONCE. En cuanto a cuándo comenzaremos a rodar y dónde… Pues lo primero, pronto, a nada que el guión esté listo, y respecto a los escenarios, serán diversos, entre ellos un cementerio».

En cuanto al objetivo de este corto, Kike lo tiene claro, «para seguir vivos, pues a todos los actores nos gusta actuar, y para recaudar fondos para la Colonia los Amigos de Jony, que para mí son un grupo personas excepcionales con los que a veces colaboro y que se dejan la piel, y en muchas ocasiones, su propio dinero, entre la adquisición de alimentos y cuidados veterinarios para los animales de la calle». Pues la que cuenta Kike es una bonita historia: un guión para un corto que reunirá a actores, además de viejos amigos, con una doble finalidad: revivir viejos tiempos y colaborar con una Asociación solidaria con animales abandonados.