Alicia Comas, actriz y modelo, nacida en Calvià y residente en México DF, se ha tomado unos días de vacaciones y se ha venido a la isla para estar con su familia. Tras pasar el jet-lag durmiendo como un tronco, lo primero que hizo fue ir a bañarse a uno de sus dos lugares preferidos, Es Trenc. El otro es la isla de El Toro, donde suele bucear, que es algo que le apasiona.

A modo de currículo, os recordaré que Alicia estudió bachillerato en el colegio de Sant Francesc, de Palma; que viajó a Madrid, donde consiguió el graduado en Arte Dramático y el Master de interpretación audiovisual y teatral; que fue Miss Soria 2017 y Miss Turismo España 2018, título con el que representó a nuestro país en China; que un día de 2021 envió su casting a Televisa, que la contrató para que trabajara y... Pues que no se lo pensó, hizo la maleta, compró el billete y en México se plantó.

El balance de dos años

Una vez en Televisa, tuvo que hacer un curso de neutralización del acento para que cuando hablara pareciera mexicana, no española, y como fue una alumna muy adelantada, hoy, cuando la oyes hablar, tienes la sensación de que hablas con una mexicana.

¿Que si ha hecho muchas cosas en cuanto a telenovelas y teatro? Pues, por el tiempo que lleva allí, bastantes. En telenovelas, por ejemplo, está en La rosa de Guadalupe, una de las más vistas, no solo en México sino en muchos países sudamericanos, y en Los ricos también lloran, Mi secreto, La madrastra, Café El Dicho, entre otras.

Y en cuanto a teatro, está trabajando en la obra Hugo, Paco y José Luis, producida por Morris Gilbert, que se representa en el Nuevo Teatro Libanés, los fines de semana, con el aforo completo, siendo este de 550 localidades.

«El sábado pasado, antes de venirme a Mallorca, en dicho teatro me hicieron un reconocimiento a mi trayectoria profesional por los trabajos que llevo hechos a lo largo de los dos años que estoy en México, donde empecé, como he dicho antes, hace dos, con 22 años, lo cual, para mí, fue un honor, pues ni soñando hubiera imaginado que en tan poco tiempo iba a conseguir lo que estoy logrando. ¡Ah!, y debo de añadir a mi curriculo de Televisa que pertenezco al CEATelevisa, muy restringido por cierto, pues no todo el mundo puede entrar en él. Y por otra parte, como modelo, he desfilado ya cuatro veces en la Fashion Week de New York, a las que sumaré una quinta el mes que viene, en que volveré a desfilar».

Organización

Alicia, actriz, modelo y vegetariana, de 1,72 de estatura, no tiene novio. De momento se dedica en cuerpo y alma a su profesión, por lo que el novio tiene que esperar. «Además –dice–, soy muy joven aun para novios... Cada cosa a su tiempo».

En cuanto a cómo se organiza para hacer frente a sus compromisos teatrales de viernes, sábado y domingo, y compaginarlos con las grabaciones de telenovelas y los desfiles de moda –porque además de la Fashion Week neoyorquina es llamada desde distintas pasarelas, como la de Los Cabos Fashion Week, para que muestre prendas de firmas reconocidas–, «pues dedicando los fines de semana a representar la obra Hugo, Paco y José Luis, y el resto de la semana al estudio de los guiones y a las grabaciones de Televisa. Es, como digo, saber organizarse».

Fiestas de Ses Badies

Al margen de su trabajo cotidiano, el próximo mes de octubre Alicia presentará por segunda vez, como actriz invitada, la entrega de los Premios Nacionales de Teatro de México, acto que se celebrará en el Teatro Esperanza Iris, de la capital, «lo cual no deja de ser un honor para mí».

Y en cuanto a Mallorca, «pues voy a descansar, a estar con la familia y los amigos, y el domingo, invitada por Manu Blanco, seré la madrina del desfile de moda, que se celebrará en Bahía Grande, dentro de lo que se denomina Fiestas de Ses Badies, lo cual para mí también es un honor». Por último una pregunta casi obligada: ¿Qué le aconseja a una chica que quiera ser actriz, modelo...? «Pues le diría que si aquí no encuentra el lugar para serlo, que salga fuera, que seguro que lo encontrará».