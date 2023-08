Una obra necesaria.

Uno de nuestros ‘vecinos a pie de calle’ nos pasa la siguiente información. El Ajuntament de Palma va a poner fin a los atascos que a lo largo de los últimos años se venían produciendo en el tramo del Camí dels Reis comprendido entre la farmacia Sagristà Farré, de Son Rapinya, y el acuartelamiento que hay antes de llegar a Gènova, pasando por el colegio Madre Alberta, todo debido a lo estrecha que era la carretera entre ambos puntos.

Es un gran alivio

Este proyecto de ampliación de ambos tramos lo inició el alcalde Mateo Isern, del PP, y si se retrasó fue debido a los terrenos que tuvieron que ser expropiados. Ahora, el actual alcalde, Jaime Martínez, lo ha retomado, y desde hace diez días que han comenzado las obras los avances han sido notorios. Tanto es así que el primer tramo –el comprendido entre la farmacia y el colegio– está previsto que esté finalizado en septiembre, para cuando comience el curso escolar, lo cual supondrá un gran alivio, sobre todo en horas de entrada y salida del citado centro, mientras que el segundo –el existente entre el citado colegio y el cuartel– la previsión es de unos 10 meses.

Exposiciones y toros

Estamos en una semana calurosa en la que destacan varios actos culturales, que a continuación os enumero por si queréis asistir a alguno de ellos. Miércoles, 9 de agosto, de la mano del Círculo de Bellas Artes de Mallorca, en el Centro de Historia y Cultura Militar de Balears (carrer de Sant Miquel, 69, de Palma) se inaugura la exposición denominada Muestra de escultura. Será a partir de las 19 horas. Los artistas que intervienen son Joan Costa, Ricardo Gago, Abdel Flitti, Carlos Terroba, Irene Navarro, Toni Coll, Iban Elenkow, Catalina Sureda, Micaela Vidal, Tony Sans Nerudín, Toni Mandilego, Pilar Cerdá, Toni Serón, Ángel Zabala, Xabier Amonarraiz, Luis López, Damià Ramis, David Dagaró, Pep Canyelles, Pep Guerrero, María Genovard, Joan Cunill, Toni Ferragut, Jaume Espases, Ricardo Sacco, Amadeo Illa, Félix Pascua y Toni de la Mata, que además es el comisario de la exposición.

Jueves, 10 de agosto, a las 21,30 horas, en el Coliseo Balear, corrida de toros zapatista –lo de zapatista es por el artista Domingo Zapata, alma mater de la corrida, además de autor del cartel–, en la que torearán los diestros Castella, Manzanares y Roca Rey. Será la primera corrida del año, por tanto, un día grande para los taurinos. Conociendo a Domingo, no nos extrañaría ver en la grada a alguno de sus famosos amigos.

Jueves, 10 de agosto, en la sala de exposiciones del Hotel Artmadans, se presenta la exposición de Pau Fornés, que se podrá ver hasta el próximo 4 de septiembre. La exposición abrirá sus puertas al público a las 20,30 horas.

Y viernes, 11 de agosto, se inaugura la sala de exposiciones Neutro (carrer Rafaletas, 1, Palma), en la que participarán los siguientes artistas: Jacob Vilató, Miguel Monegal, Tolo Albertí, María Morell, Luis Maraver, Cindy Amoroso, Juan Llompart, Domingo Zapata, Aldo Comas, Dennis Klapschus, Carlos Prieto y Kids Space and Pablo Al. Se contará con la exhibición de Cindy Amoroso Fashion Show. El acto dará comienzo a partir de las 19 horas.

Por qué lo celebró

Manuela de la Vega, que cumplió 65 años, lo celebró por todo lo alto, con amigos y familiares. Y lo hizo en La Polka, soplando las velas de una riquísima tarta. Durante la velada sonó, sin parar, música de los años 70 y 80. Dos décadas musicalmente prodigiosas.

En el lugar se reunieron su familia y sus amigos. Porque de lo que puede presumir Manuela es de tener una familia, además de numerosa, muy unida, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. Y amigos… Sí, porque Manuela tiene mogollón de amigos, tanto es así que el local se quedó pequeño, teniendo que quedarse algunos en la terraza y en la acera.

¿Qué por qué en La Polka?, le preguntamos. «Porque ha sido el local donde he pasado mis mejores años. Lo digo porque durante una época iba casi a diario. Y eso que no bebo alcohol, ni ahora ni antes… Pero el sitio me gustaba, como la gente que acudía a él y la música que sonaba. Es –apostilla con cierta nostalgia– de lo poco que queda en la zona de aquellos años».

El motivo de la celebración de su 65 aniversario con familiares y amigos ha sido, primero, «porque debido a mis enfermedades, nunca pensé en llegar a esta edad; segundo, porque he reunido a mi familia, hermanas y sobrinos, sobre todo, a quienes debo mucho; y tercero, porque ha servido para reencontrarme con mis buenos amigos».

¿Que cómo le va y espera que le siga yendo la vida? Dice que no se queja, «pero lo que sí he notado es que a medida que nos vamos haciendo mayores, nos hacemos también más egoístas», confiesa. Pues en ella, la verdad, no lo hemos notado. ¡Que sea por muchos años más, guapa!