Toni Nadal emerge de entre pistas de tierra batida en Manacor. Pero no está aquí para hablar de las hazañas conseguidas entrenando a su sobrino Rafa. Está aquí para hablar sobre su faceta como emprendedor, y en concreto de SES Palma, la nueva firma de ropa masculina que se inspira en las Illes Balears y de la que Toni es embajador y socio.

Con su característica voz ronca, Toni explica que SES Palma es un proyecto en «busca de una moda mediterránea con raíces en las Baleares y desde aquí con un intento de proyectarnos hacia el mundo». SES Palma nace de la pasión de tres jóvenes sobradamente preparados y vinculados a la cultura vibrante, el estilo de vida y la estética del Mediterráneo. Es un reflejo de sus recuerdos en nuestra isla: tardes de verano, cielos ocasos, aire con olor a pino, pan con tomate y aceite… Su primera colección, que será presentada en sociedad el 8 de agosto en el Gran Melià de Mar, está formada por diez exclusivas prendas que se basan en los colores y tonalidades de la Serra de Tramuntana.

Estilo mediterráneo

La marca SES Palma surge de un intento de ofrecer al público que visita Baleares, y no cuenta con una firma de moda que represente las tradiciones y cultura de las Islas, diseños que sí lo hagan. Las marcas disponibles en las mejores tiendas mediterráneas son normalmente francesas o italianas. SES Palma pretende cambiar esto. «Creo que en España nos hace falta un poco de espíritu emprendedor», reflexiona Toni Nadal, «y también, hasta el momento, no ha habido ayudas a nivel gubernamental. Hay que tener claro que cuando emprendes con algo nuevo tienes que asumir unos riesgos y las probabilidades de que vaya bien no son muy elevadas. Yo mismo he intentado involucrarme en algunos temas y no siempre han ido bien. Supongo que esto también frena a la gente». Sin embargo, en ocasiones sí que funcionan, afirma el actual director de la Rafa Nadal Academy: «Hace veinte años no había vino balear y ahora hay una gran cantidad de bodegas que, con las dificultades propias de no tener grandes terrenos, se han dedicado al vino de calidad y han tenido mucho éxito. Lo mismo ocurre con la industria del calzado en la Isla, donde se ha fabricado un producto excelente y ha sido un éxito. He visto tiendas mallorquinas en Nueva York o en París. Esto es lo que pretendemos hacer con SES Palma, aunque somos conscientes de que va a entrañar cierta dificultad».

El 80 por ciento de la producción de SES Palma es actualmente española y el 20 por ciento restante europea, pero esperan que en un futuro próximo «el 100 por ciento de su producción sea nacional, y en la medida de lo posible balear, porque está en nuestro ánimo potenciar todo lo local».

Un hotel en el Port de Pollença

Casi en paralelo a este proyecto, Toni Nadal está gestando la próxima apertura de un hotel en el Port de Pollença y que espera poder inaugurar en verano de 2024. El entrenador es consciente de la cantidad de hoteles que hay en la Isla, pero cree que puede aportar algo a Mallorca con este establecimiento «ofreciendo un producto que no dañe el entorno y potencie un turismo de mayor calidad». Para cumplir este objetivo, la primera medida que ha tomado ha sido reducir las plazas hoteleras de las sesenta y ocho existentes a cincuenta y cuatro y su intención es «ofrecer un producto km 0. Nuestra idea es que los turistas descubran lo local, para potenciarlo y ayudar al desarrollo de la comarca».

Tanto SES Palma como este establecimiento, que se encuentra en proceso de renovación y que llevará por nombre Sa Casa d’es Port, dan valor a Baleares. Con la ropa buscan un producto que realce lo mallorquín, y con el hotel, que los huéspedes se encuentren a gusto y aprecien lo tradicional. «El mundo ha cambiado», añade Nadal, «y desgraciadamente no podemos esperar que los turistas vean el tiempo pasar sentados en un balancín. Soy consciente de que tenemos que ofrecerles algo más, pero hay que dar valor a ese slow motion de años atrás, eso de ir poco a poco y apreciar las cosas de buen gusto y de no tener aspiraciones de abarcarlo todo».