Muere en un accidente la miss venezolana Ariana Viera

La muerte de la modelo venezolana Ariana Viera, de 26 años, ha estremecido a su país. Según ha publicado La Vanguardia, la joven falleció en un accidente de coche el pasado 16 de julio en Orlando. Tras conocerse la muerte de la que fue Miss Venezuela, diferentes informes de medios de comunicación indican que se quedó dormida conduciendo y chocó contra un camión en el vecindario de Lake Nona, una moderna zona urbanita de la capital de Florida. A esto, la madre de la fallecida añadió en una entrevista Telemundo31 que su hija estaba «fatigada» y que por eso se quedó «dormida» cuando iba al volante.

Tras el choque frontal, la joven fue trasladada a un hospital cercano donde no pudo recuperarse de las heridas sufridas, y horas más tarde falleció acompañada por sus seres queridos. Su madre contó en el programa de televisión ya citado que «la revivieron y le dio un infarto, pero la volvieron a revivir. Cuando la iban a llevar a cuidados intensivos para traumas, ya ahí quedó». Por otra parte, según ha explicado La Vanguardia, el padre de la víctima, residente en Perú, no pudo asistir al funeral en Estados Unidos pues no le aceptaron la visa humanitaria que solicitó al país.

Ariana Viera tenía planes de presentarse a los concursos de Miss América Latina 2023 y en Miss Mundo 2023. Los seguidores de la modelo, testigos de cómo construía su carrera, siguen en impactados por la noticia. Estos mismos han llenado de emotivos mensajes de apoyo sus publicaciones. Entre las que impacta impacta leer el mensaje que escribió en un vídeo publicado en mayo: «grabándome para mi futuro funeral, porque siempre soy yo la de los vídeos». Una versión de un trend viral de Tiktok que grabó en sentido de humor la miss venezolana, «como me reí haciendo esto…», escribía en el pie.