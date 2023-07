Los Reyes, Marivent y aquellos viejos periodistas

Felipe y Letizia, Reyes de España, a poco de subir al trono instauraron que durante su estancia en la Isla –finales de julio y principios de agosto–, se celebrara un encuentro con miembros de la sociedad mallorquina –lo cual nos parece bien–, con los que comparten un cóctel, con elaboraciones realizadas por excelentes chefs de la Isla. El encuentro se celebraba cada verano en La Almudaina, el palacio de los Reyes, el oficial, a donde acudían los invitados con sus mejores galas, pero el año pasado se trasladó al Palacio de Marivent, donde también tendrá lugar este verano. Un encuentro en que caben todos los ideales y las tendencias.

Por ello, un año más –y en este con tiempo para organizarlo–, pensamos que los Reyes estarían muy contentos de poder reunirse, aparte de con los que cubren el verano real, con los periodistas y paparazzis de toda la vida, jubilados y en activo. Nos estamos refiriendo a los que cuando el rey Felipe VI era un niño le hacían fotos, con sus padres o allí donde le pillaran… ¡Qué se yo…! Su primera salida de noche, a Lunita, o cuando estrenó en Palma su carné de conducir con un Seat, o cuando fue a ver la película Rambo, en es Born, con sus primos, los griegos, o cuando compró un LP de Pamela Anderson en una tienda cerca del Born, o cuando su primer amor, descubierto en Cabrera, o cuando le pillamos en moto, con Fabiola Froucheau, saliendo de Portopí, a su regreso de dicha isla, él sin casco…

Periodistas y paparazzis que, además, contaron al mundo cómo eran las vacaciones reales –las de sus padres, las de él y las de sus hermanas y primos– en Mallorca, o qué invitados acudían a disfrutar de unas minivacaciones en Marivent, entre otros, los príncipes de Gales, Charles y Diana; los reyes de Bélgica, los reyes de Jordania, los Grandes Duques de Luxemburgo (estando ellos en Marivent, el rey Juan Carlos estrenó el segundo Fortuna), emperadores de Japón…

La infanta Elena tomando tranquilamente el sol en la popa de la ‘Llamp’.

Periodistas que contaron, por ejemplo, cuándo se averió el Fortuna y tuvieron que llevarlo arrastrado por otro barco al Port de Sóller… O cuando Tomás Monserrat fotografió al Rey aprendiendo a surfear a costa de no pocas caídas y barrigazos, un reportaje titulado El Rey se la pega, que dio la vuelta a España. Eso sin olvidar a los famosos y miembros de la denominada beautiful people que, verano tras verano, desembarcaban en Palma apuntándose al verano real… Sin olvidar tampoco a las ex emperatrices iraníes Soraya y Farah Diba, a María Estela de Perón, a ‘Los Albertos’, a las Koplovitz, habituales del hotel Golf Santa Ponça, Marta Chavarri, el Marqués de Cubas, los Rato, los Duques de Würtemberg, Mario Conde –aunque estos dos ya venían a la Isla antes que los Reyes–, igual que Claudia Schiffer, los Duques de Badajoz, Tita Cervera y su marido, el Barón Thyssen…

O las estancias con motivo de participar en la Copa del Rey de vela de Harald de Noruega, además de las visitas de Agnelli, dueño de la FIAT y presidente de la Juve, y las de Breznev y Clinton, o las llegadas del buque real británico Britania, y del maxi, Il moro di Venezia, capitaneado por el magnate Raúl Gardini, este para competir en la Copa del Rey… ¡Ah!, y las bodas de Rosario Nadal y Kiril de Bulgaria, y Simoneta Gómez Acebo y José Miguel Fernández Sastrón, todas con ilustres invitados, entre ellos el heredero de Marruecos, Hassan II –que asistió a la de Rosario– que fueron noticia en la prensa local, nacional y europea… Igual que el top less de la Schiffer navegando, y el desnudo que le hicieron un grupo de periodistas a don Juan Carlos un día que salió a navegar, fotos que se publicaron años después y… ¡Dios, qué tiempos aquellos!

Los colegas siempre dispuestos a estar donde sea con tal de conseguir la foto.

Son memoria histórica

Y todo eso, repetimos, lo contaron los periodistas y paparazzis de entonces, a raíz de unos treinta reportajes de primer nivel, o más, por verano, periodistas y paparazzis hoy olvidados, pero que nadie les quitará el formar parte de la memoria histórica de estos más de cuarenta años, primero, por haberla vivido, y segundo, por haberla escrito, fotografiado y contado. El problema es que quienes suelen aconsejar que se haga un acto como el que proponemos, o no había nacido cuando esto sucedía, o era pequeño y ahora no se acuerda. Y encima se asesora con personas de su edad. Por eso se olvidan de estos viejos periodistas que, en cierto modo, dieron vida a aquellos años reales en Mallorca. No se trata de mendigar una copa con los Reyes, se trata de recordar aquellos tiempos con ellos. De ahí que, por tercera vez, volvemos a insistir.

Cambio de horario

Por su parte, María Rosa Salinas, ahijada del recordado pintor Pau Fornés, organiza una exposición con obras de este artista. En total serán 17 cuadros. La inauguración de esta exposición será el próximo 10 de agosto, a partir de las 20,30 horas, quedando las obras expuestas hasta el 4 de septiembre. ¿El lugar? Sala de exposiciones del Hotel Artmadams. Ni que decir tiene que se espera una gran asistencia de público dada la categoría del artista, con cuadros suyos en medio mundo… Y también en Marivent, hasta donde le acompañamos un día a que hiciera entrega de un cuadro a Su Majestad, Juan Carlos I, quien en persona lo recibió en la sala donde está –o estaba– el futbolín. Era una marina. El rey le preguntó en qué se había inspirado. «En los ojos de la Reina», le dijo. El rey volvió a mirar el cuadro, luego le miró a él, diciéndole «muchas gracias, Pau».

Las obras de Pau Fornés podrán verse, próximamente, en la sala de exposiciones del Artmadams.

María Rosa Salinas nos adelanta que «desde la secretaría de la alcaldía de Palma ya me han confirmado que asistirán al acto el alcalde, Jaime Martínez. También acudirán Javier Bonet, Catalina Cirer, Mercedes Celeste y Marga Durán. La intención de esta exposición –subraya María Rosa Salinas–, es la de valorar la figura de Pau Fornés. Pues dicho queda. Nos veremos el 10 de agosto en la galería del Hotel Artmadams. ¡Que sea por Pau!.