Alegría, color, desparpajo y libertad protagonizan el 19 aniversario del Bar Flexas, dirigido por Xavi de las Heras y Pepa Charro, alias La Terremoto de Alcorcón, que con la colaboración del Ajuntament de Palma y la iniciativa Orgullo de Pueblo de J&B, esta noche ha reunido a miles de personas en el Parc de la Mar. En el escenario, una dentadura gigante y una gran estrella dorada. Bajo el lema ‘Tengo una contradicción con mi cuerpo’, una de sus míticas frases, se rindió un sentido homenaje a Fernando Estrella, artista, cocinero y socio fundador del Flexas, cofundador del grupo Peor Impossible y referente LGTBIQ+, quien falleció el pasado mes de febrero. Como cada año, el evento cuenta con dos ‘artistas sorpresa’ de nivel internacional, que no se desvelarán hasta la medianoche, cuando suban al escenario.

Con la caída del sol, alrededor de las 21 horas, la fiesta ha arrancado con el Flexas Kids, un espacio donde niños y niñas han sacado a relucir su artista interior. Sobre el escenario, ante un público entregado, los pequeños cantaron sus canciones favoritas y bailaron con Naiara Prados, de la academia The Royal Academy. Poco a poco la zona fue llenándose de devotos juerguistas, preparados para disfrutar de una noche de música y desenfreno.



A lo largo de la noche, sobre el escenario desfilarán una gran selección de artistas locales y nacionales. Los presentes disfrutarán de drag shows a cargo de artistas como Lolita Khaos; Hornella Góngora, finalista de Drag Race España; nuestra particular Tina Turner, encarnada por el inigualable Willy Canela; Faldene Medicada, corista de La Terre durante más de doce años, Vania Vanilla o el reconocido Manel Dalgó, entre muchos otros. Y gracias a la música de Javiera Mena, Fades, Roi Porto, Marcos French o la propia Terre, entre otros artistas, que interpretó su último lanzamiento, El amor, la banda sonora de Orgullo de Pueblo, el público no tendrá un solo momento de descanso.