El felanitxer Carles Marín, que está pasando unos días en la Isla, anda doblemente contento, entre otras cosas porque el periodista y profesor titular de Periodismo Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), acaba de ser nombrado pregonero de las fiestas de Sant Agustí 2023, de Felanitx, su pueblo natal. Todo eso, y muchas cosas más, nos estuvo contando noches atrás, en el transcurso de una cena, en la que no cenó mucho, pero sí nos contó muchas cosas.

Ilusionado por ser el pregonero

«Cuando me llamó la alcaldesa, Catalina Soler, en nombre del Ajuntament, me hizo mucha ilusión –lo cual, dicho sea de paso, no puede disimular cuando nos lo recuerda–. Me siento muy honrado y espero estar a la altura del momento y de los felanitxers. Aunque lleve casi 20 años trabajando en Madrid, siempre he paseado con orgullo el nombre de mi ciudad y he colaborado con todo lo que me han propuesto. Escribir y pronunciar este pregón de las fiestas representa el mayor de los regalos que me ofrece el lugar donde nací y he crecido. Voy y vengo bastante, por lo que nunca me he desligado de él y de su gente.»

Y añade, convencido: «Es un tópico, pero ser de un pueblo y de una isla como Mallorca, se percibe como periferia, sobre todo desde la capital. Por ello, siempre me he esforzado, y mucho, en mostrar que somos mucho más que sol y playa. En Baleares tenemos a grandes profesionales de todos los ámbitos que intentan mejorar la vida de los demás con sus proyectos y trabajos. Aquí hay mucho talento y debemos hacer todo lo posible para que se conozca y se valore. Parte de nuestra labor como comunicadores es dar a conocer todo este capital humano. Los mallorquines, a veces, nos sentimos inseguros e incluso acomplejados porque estamos lejos de todo, pero debemos reivindicarnos y mostrar todo el potencial que tenemos. Es solo una cuestión de voluntad».

Trabajo en equipo

Licenciado en Periodismo, Filología Hispánica, Filología Catalana y doctor en Filología (especialista en lengua y medios audiovisuales), Carles Marín comenzó su andadura profesional con 19 años en la Televisió Felanitxera. En sus 30 años de trayectoria profesional ha dirigido, producido, presentado y colaborado en programas radiofónicos y televisivos de ámbito nacional, internacional, regional y local en medios de comunicación, como Televisión Española (TVE), Antena 3 TV, Cuatro, Telecinco, Neox, IB3, Canal 37, RNE, Ondacero, Ultima Hora, Diari de Balears, etc.

«La verdad es que, de toda esa experiencia, me quedo con los profesionales con los que he coincidido en los diferentes proyectos audiovisuales. En radio y televisión se trabaja en equipo, y no solo es importante la labor de quien se pone delante de una cámara o de un micro. Todos, desde productores, sonidistas, realizadores, regidores, pasando por directores, editores, redactores e incluso maquilladores, personal de vestuario y conductores, son imprescindibles para que esta importante labor social cumpla su cometido y, por supuesto, se pueda llevar a cabo. Todos ellos merecen mi respeto profesional, al igual que mi admiración». Precisamente, Marín acaba de publicar un artículo científico de ámbito internacional, junto a la profesora de la Universidad Complutense, Elvira Calvo, sobre las noticias falsas en la era post COVID en España.

«La pandemia lo ha trastocado todo, y no precisamente para bien. Vivimos tiempos de crispación que ha ido aumentando con la COVID-19 y ahí ha quedado instalada, aumentando por momentos. Los medios de comunicación tienen una misión imprescindible: mantenernos informados con noticias veraces. Desde mi punto de vista, la objetividad no existe, pero sí la honestidad del profesional que realiza su información. Ahí es donde reside la clave de todo».

Tras una breve pausa, prosigue: «Cierto es que las redes sociales, los canales no profesionales de información a la carta y la manipulación informativa, no están ayudando al ciudadano de a pie para que pueda discernir lo real de lo ficticio, y esto está haciendo un daño enorme a la profesión que debe trabajar, ahora más que nunca, para recuperar la reputación perdida. Tenemos margen, pero no podemos perder ni un minuto para volver al prestigio de antaño».

En cuanto al panorama político actual, que también vive un momento bajo, el periodista lo tiene claro: «Los políticos son el espejo donde se mira la sociedad y es esta la que los toma de ejemplo. Últimamente estamos asistiendo a un espectáculo, sobre todo audiovisual, de la política, escenificada con agravios, descalificaciones, palabras gruesas y, a menudo, ignominia».

Pero, a pesar de todo, Marín cree que hay esperanza para que todo esto pueda cambiar de forma positiva: «Estos días he seguido las sesiones de debate e investidura que han llevado al nombramiento de Marga Prohens como nueva presidenta de Balears. Me ha sorprendido gratamente el efusivo abrazo que hubo entre la presidenta saliente, Francisca Armengol, y la entrante, Prohens. En redes sociales también tuvieron buenas palabras y se desearon suerte, a pesar de las diferencias que existen entre ellas y sus proyectos políticos. Pero ha habido más ejemplos, como el del diputado de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que también tuvo unas palabras en positivo hacia Prohens desde la distancia ideológica. Por lo tanto, hay esperanza y, sin duda, este es el ejemplo a seguir. La sociedad lo necesita más que nunca. Ojalá se cumpla ese certero patrón».

Futuro profesional

Y volviendo a sus quehaceres profesionales, Carles Marín sigue ligado a la televisión: «En los últimos tiempos he colaborado en Antena 3 TV, en programas como Espejo Público y Antena 3 Noticias, y en Cuatro, en el espacio Cuatro al día. Es importante y necesario que mi faceta como profesor esté conectada con la realidad informativa del día a día en una sociedad que cambia a pasos agigantados. Y esto repercute directamente en mis alumnos de la universidad. Preparamos espacios de noticias de televisión y de radio completos y pegados a la actualidad, con todos los elementos técnicos y humanos que estos futuros profesionales se van a encontrar cuando salgan de la Facultad de Comunicación. Serán periodistas 360, es decir, reporteros capaces de hacer de todo y preparados para comunicar de una forma certera y honesta». En ese sentido añade: «Que los estudiantes aprendan de verdad, y cuanto antes, lo que se van a encontrar ahí afuera, con todos los pros y contras que esto supone, me parece primordial para su futuro desarrollo profesional. Habrá dificultades, y muchas, pero el periodismo es una de las profesiones más gratificantes del mundo».

Marín tampoco deja de lado su faceta como escritor. Lleva ya 14 libros publicados, entre novela histórica y contemporánea, del día a día en una sociedad que cambia a pasos agigantados, además de ensayos periodísticos y publicaciones educativas de comunicación, entre otras.

Y nos anuncia nuevos proyectos. «En los últimos tiempos he ampliado conocimientos en mis tareas como guionista y dramaturgo. De hecho, el teatro es una disciplina que siempre me ha interesado. Estoy convencido de que pronto va a dar sus frutos. He escrito algo que no dejará indiferente a nadie». Seguro que Carles Marín nos sorprenderá, como nos tiene acostumbrados. Esperamos también verle pronto por aquí, en los medios de comunicación de nuestras islas. En la despedida, a punto de subir al coche que nos llevará a casa, nos dice que en unos meses nos dará una noticia, para él muy importante, de la que si no adelanta nada es porque la prudencia le aconseja guardar silencio. Pero es una buena noticia, que conste, que por muchas razones sorprenderá, y a quienes le quieren, alegrará. Pues ja em parlarem.