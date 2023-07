Mallorca dejó su huella en la gran final mundial de la Dance World Cup, que se disputó días atrás en Portugal. Tras obtener de manera brillante su clasificación, las representantes de la Academia de Danza On Stage cumplieron con nota y de manera excepcional en un certamen que reunió a más de 8.000 bailarines llegados de todos los rincones del planeta para exhibir sus coreografías y su clase sobre el escenario.

A las órdenes de los directores de On Stage, Laura Álvarez y Hazem Zakaria, las representantes mallorquinas dejaron claro por qué habían pasado el ‘corte’ decisivo para estar en la finalísima de Braga, punto de encuentro de ingentes cantidades de ilusión y talento.

Fotografía de grupo de las participantes y sus entrenadores.

En esa gran final de la Dance World Cup, la Academia On Stage logró tres medallas, un enorme resultado, destacando la plata y el subcampeonato mundial dentro de la categoría Mini Solo contemporáneo, con la coreografía de ‘War’, interpretada por la bailarina Xenia Quint, quien repitió presencia en las posiciones de honor al hacerse con el bronce en Dúo Ballet, con la coreografía de Clown que escenificó junto a Carlota Ortego. La tercera presea para On Stage llegó de la mano de la coreografía de Step in Time dentro de la categoría de Large Group Ballet.

Ona Real, en un momento de su actuación.

A todo ello, cabe unir el éxito de lograr meter a cinco coreogragías entre las diez mejores del mundo, lo que tuvo como recompensa la obtención de sendas becas para dos alumnas de On Stage, Paula Rosselló y Ona Real, y que les permitirán estudiar en Manchester con clases magistrales de la mano de coreógrafos y bailarines de prestigio.

Estos resultados consolidan a la Academia On Stage como una de las mejores escuelas de España en este campo, dentro de una competición de altísimo nivel en lo técnico y lo artístico. La implicación de las protagonistas de estos éxitos y sus familiares, algunos de ellos presentes durante la final de la Dance World Cup de Braga, se suma a la dedicación de los directores de la Academia On Stage, Laura Álvarez y Hazem Zakaria, quienes diseñaron y coordinaron las diferentes coreografías, además de diseñar el vestario, escoger la música y clasificar o agrupar a los bailarines dentro del estilo en el que puedan ofrecer un mejor rendimiento dentro de un escaparate de gran exigencia en todos los aspectos.

En la imagen, un instante de la actuación del dúo Clown.

La brillante actuación firmada por parte de la representación de la Academia On Stage ha hecho que las peticiones para entrar a formar parte de la misma se hayan disparado, especialmente mirando hacia ese equipo de competición que ha progresado de la mano de las protagonistas de este hito en la Dance World Cup.

Ante esa circunstancia, los responsables de la academia han decidido poner en marcha una audición que tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre. Un encuentro que está abierto a aquellos bailarines que tengan interés en participar y competir dentro de ese equipo durante la próxima temporada, con la meta de seguir los pasos del que ha situado a la Academia On Stage entre la élite mundial en tierras portuguesas, marco de un evento que sus protagonistas jamás podrán olvidar.