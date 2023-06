El próximo jueves, 29 de los corrientes –es decir, mañana–, en el hotel Artmadams, hay dos subastas silenciosas. Una en la recién inaugurada sala de exposiciones, sita en la primera planta (ubicada a la izquierda de la recepción del hotel), organizada por Patricia Chinchilla en su condición de asesora externa, que además presentará el acto, y la otra, en otra sala, también de exposiciones, del piso inferior.

En la primera, el escultor rumano David Dagaro, afincado desde hace muchos años en Mallorca, presenta una extraordinaria colección de sus esculturas de distintos tamaños y épocas; en la segunda, Pepe Carrillo, conocido como ‘el pintor de la noche’, colgará telas de bodegones, toros bravos y lugares de la ciudad pintados en cualquier noche de su vida.

Como no se trata de compra de obra, sino de subasta, los interesados en determinada escultura o cuadro escribirán en una hoja, que se les entregará a propósito, la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar por una u otra. En el caso de que a otra persona le interese alguna obra que ya tiene posible comprador, y esté interesado por ella, si desea adquirirla tendrá que escribir en otra hoja la cantidad que está dispuesto a dar, desde luego siempre superior a la que ya hay. Y así con todas. Al final, se llevará la obra quién más haya pujado por ella.

Las piedras, fundamentales

David Dagaro es escultor muy reconocido por sus trabajos. Rumano, nacido en Kluj-Napoca, que en alemán se pronuncia Klausenburg (Transilvania), que reside en Mallorca desde 1987, tras haber vivido en Fraiburgo, desde donde viajó como turista varias veces a la Isla, que le atrajo desde el primer momento en que la pisó. Por eso terminó estableciéndose, concretamente en la zona de Peguera. «Siempre he sido escultor –nos dice sentado en la sala de exposiciones, rodeado de las obras que expondrá y que acaba de colocar; a su lado está otro artista, además de amigo y representante suyo, el holandés de padres de Palma del Río, Pedro Liñán Santiago–. Antes de venir a la Isla, solía esculpir golpeando los metales candentes en el yunque, pero como eso hacía mucho ruido, al estar rodeado de hoteles, tuve que dejar de golpear, dedicándome desde entonces a crear figuras a base de hilos de acero de 6 mm. de espesor, y piedras que extraigo del agua, de Cala Llamp, tal cual son, piedras que utiliza, si es en una escultura de mujer, para sus pechos o glúteos, aunque también se pueden encontrar en la espalda de un elefante o de otro objeto», nos dice, a la vez que nos muestra algunos de los trabajos escultóricos, en los que las piedras redondas, sin estar retocadas en lo más mínimo, son fundamentales en ellos.

En Mallorca son bastantes las personas que tienen esculturas de Dagaro, estando entre sus clientes doña Pilar de Borbón «que en vida adquirió más de media docena de ellas», Mayte Spínola…, número que se puede incrementar a partir del día que tenga lugar esta subasta silenciosa. Y en cuanto a dónde poder encontrar obras suyas… Pues en la rotonda de Palma Nova nos encontramos con el Discóbolo, en la Federación Balear de Fútbol, con la de Maradona haciendo una chilena, en el colegio de San Cayetano, con la imagen del santo… Son esculturas con el sello Dagaro, por lo cual, a nada que las ves, las identificas.

María de Nasca

¿Qué cuál es la obra que más llama la atención de las expuestas para ser subastada silenciosamente? Sin duda, sobre todo por el tamaño y por lo que representa, la momia María de Nasca, ¿mitad ser humano, mitad alienígena…?, cuyo original, perteneciente al periodo preincaico, fue hallado en la localidad peruana de Nasca, y que él ha logrado la copia perfecta de la auténtica, de acuerdo a los datos que ha ido recibiendo de parte del investigador mexicano Jaime Maussan. Obra en color blanco, que queda expuesta en el centro de la sala; obra que hizo en cinco meses, no con hilos de acero, como los que utilizó en otras esculturas, sino a base de un esqueleto de hierro, rellenado con resina sintética y fibra de vidrio, con una única diferencia respecto al original: la momia de Dagaro pesa más que esta, «debido al esqueleto de hierro que lleva», nos aclara. En cuanto a la altura, ambas tienen la misma: 1,68». Pero mejor será que pasen y vean, cosa que podrán hacer a partir del 29 de este mes.

David Dagaro, con una de sus obras maestras: María de Nasca.

Toros, calderos...

Ese mismo día, pero en la sala de debajo de la que Dagaro mostrará sus esculturas, expondrá Pepe Carrillo, a quien lo digital truncó su brillante carrera como rotulista, obligándole a encaminar sus pasos por el mundo de la pintura y los inventos.

Como inventor ha demostrado que lo es, pues ha creado un artilugio que le permite hacer unos riquísimos pinchos morunos, y una manguera con una alcachofa, que no solo llega a todos los lugares de la espalda cuando se ducha, sino que, además, da masajes. Desde la casa de patentes le han dicho que ambos inventos son un éxito, «lo que pasa es que de ahí no avanzamos, pero entre una cosa y otra lo de los inventos me está costando más de 7.000 euros, y solo escucho que sí, que son buenos, pero nada más. Y al decir nada más me refiero a que nadie quiere hacerse con ellos, por lo cual, lo que se dice resultados... Pues no los veo. Ahora probaré en Holanda, a donde los va a presentar Pedro Liñán, el manager de Dagaro. A ver si ahí tengo más suerte».

Lo que le pide al alcalde...

En cuanto a la exposición-subasta silenciosa, se presenta a ella con unas quince obras, entre ellas algunas que tienen que ver con la noche, por –como hemos dicho más arriba– haber sido pintadas durante la noche, con la iluminación propia de la misma.

Y pues aprovechando que sa Riera pasa por Palma, al Ajuntament recién salido de las urnas le pide que tenga más consideración con los artistas en general, «que no nos trate como nos trató Hila, al que un día pedí hablar con él para preguntarle qué teníamos que hacer los artistas para poder exponer en Can Balaguer, el Casal Solleric, Es Baluard o ses Voltes, y ni me hizo caso. Vamos, que ni me recibió, cuando la obligación del alcalde es escuchar las sugerencias que les hacen sus ciudadanos. Por eso le pido al nuevo Ajuntament, presidido por Jaime Martínez, que sea más cercano y empático de lo que fue su antecesor».