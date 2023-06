Manolo, el de Miraixoabiertotodoelanyo, regresa al bar Cristal con su emisora de radio ambulante, famosa ya en Palma, y al paso que va, en Mallorca. Según nos cuenta, será a partir del primer lunes de julio, por las tardes. Y no será diario, sino semanal: cada lunes, a las 20.00 horas. Tampoco será un programa de radio, sino una entrevista a un personaje de actualidad, o que tenga algo que decir, dividida en dos partes.

En la primera media hora, Manolo preguntará y el invitado responderá, y en la segunda, el público asistente será quien preguntará al invitado. Y otras dos cosas más: Una, el invitado y Manolo estarán sentados en sendos taburetes en torno a una mesa alta, para que se les vea desde cualquier punto del bar. Dos, la entrevista será grabada para algún día ser emitida. Y tercero, durante la misma, a precio de llonguet de la casa, se ofrecerá un llonguet que incluirá en el precio también la bebida.

Manolo presentará a partir de julio, siempre en lunes, las ‘Charlas del Cristal’, desde el bar del mismo nombre.

Toni Bauzá será el primero

El primer invitado será Toni Bauzá, uno de los responsables del comedor social Tardor, que a nada que Manolo –y el público– le tire de la lengua, va a largar lo que no está escrito. Eso sí, con educación y respeto, pero dejando las cosas en su sitio, o lo que es lo mismo, que las colas del hambre son cada vez más grandes, que acuden personas que antes podían vivir con el retiro, y que las ayudas son cada vez menores. Pero, ¿no decía Pedro Sánchez que la economía iba como un tiro?

Otro de los invitados que tiene en cartera Manolo –y decimos en cartera porque ya ha hablado con él y le ha dicho que sí– es el alcalde de Palma, Jaime Martínez. «Está encantado en venir, pero hemos de acordar el día de acuerdo a su agenda. Pero que viene, ¡seguro!». Y en cuanto al nombre de esta experiencia, Manolo baraja el de Charlas del Cristal, que no está mal.

Ensaimadas

Como muchos de vosotros sabéis, el grupo La Década Prodigiosa Balear debutó en la madrugada del sábado al domingo en la gran verbena de Sant Joan, de Mancor de la Vall. La formación compuesta por los mallorquines Aylen García, Carlos Díaz, Jorge Perín y Virgina Bordal, bajo la dirección artística de Javier Enzo, a lo largo de su actuación, repasó los principales éxitos musicales desde los años 70 hasta su último single, Los Euroéxitos. Al final de la actuación, Ángel Cortés, de Pastelería Ángel y gran seguidor del grupo, que estuvo, además, en la verbena, les obsequió con dos ensaimadas. Pues sí, finalizado el concierto, La Década Prodigiosa Balear dio buena cuenta de ellas –a media ensaimada por barba–. Madrugada más dulce la suya, imposible.

Ellos son los componentes de La Década Prodigiosa Balear, que amenizó las verbenas de Mancor de la Vall. Finalizado el concierto, Ángel Cortés les obsequió con dos ensaimadas de elaboración propia.

232 fotografías

El próximo 30 de junio, viernes, a las 21.00 horas, llega al claustro del convento de Lloret de Vistalegre (Costa des Pou, 7), Fotos con historia en ruta por Mallorca, que va ya por su cuarta edición. La exposición consta de 232 fotografías, obra de 58 fotógrafos, entre ellos los que se suman en esta etapa, y que son Marco Riveira, Dani Moreno, Carlos Abraham, Xesca Serra, Jimmy Beltrán y José Solé. Las fotografías quedarán expuestas en cuatro salas del Claustre del Convent.

Asistirán al acto, entre otros invitados, Sebastià Amengual, alcalde de Lloret, y Toni Oliver, regidor de Cultura de dicho Ajuntament. En el transcurso de la inauguración de la exposición, Martina Romero, directora de la Ruta, hará entrega de los primeros Faros de Plata, que son los símbolos de la Ruta, obra de Fernando Miró, a tres personas que mucho tienen que ver con la misma, y cuyos nombres nos reservamos, pues se quiere jugar con el factor sorpresa. Pero hay más.

Encuentro de ‘dimonis’

Como quien dice, acabamos de estrenar verano y de celebrar la Nit de Sant Joan, a modo de bienvenida al primero, y en homenaje a la segunda, Martina ha organizado un fiestón que tiene que ver con ambos, y que no es más que una Trobada de Dimonis i Bruixes a ritmo de batucada, para lo que ha convocado frente al claustro a Deinats de l’Infern, Dimonis de Factoria de So, Bruixes de Mallorca y Ànimas de So. ¿Os imagináis lo que puede ser eso? Pues todo, a partir del viernes, en Lloret de Vistalegre.

¿Trompetista también?

Hay que confirmar el dato, lo que seguramente haremos mañana, en que hemos quedado con él para tomarnos un helado... Y es que nos han dicho que el pintor y poeta Carlos Penas va a hacer un curso intensivo para aprender a tocar la trompeta. Sí, tal como leen: trompeta. ¿Que por qué? Pues, según nos cuentan, es porque siendo pintor y poeta, ¿por qué no puede ser trompetista? Por lo visto ya tiene el profesor que le dará las clases, dos días por semana. Pero en unos días os lo confirmo.