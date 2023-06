Xamena arranca el reto

Cuando la solidaridad es tu fuente de energía, no hay reto que se resista. Con la salida del Sol, el músico y atleta porrerenc Bernat Xamena ha iniciado este sábado su reto a beneficio de la asociación ELA Baleares: ascender el Puig de Monti-sion 170 veces, acumulando más de 17.600 metros en positivo y 36 horas sobre la bicicleta, como mínimo. «Esto no es una carrera, no quiero batir ningún récord. El reto se basa en la constancia y la regularidad. Cuando algo me ‘toca’, siempre pienso en qué podría hacer para echar una mano. Podría ofrecer un concierto o participar en un reto como este. Se trata de ayudar como pueda, con eso me basta», explica Bernat.

Para subir y bajar el puig, Xamena necesita unos 12 minutos; su estrategia consiste en realizar una decena de tiradas de diez subidas, con un descanso de 5 minutos entre tiradas. Una vez supere las 20 o 14 horas de reto, las tiradas seránde cinco subidas. En estas 36 horas, Xamena no dormirá, y solo se detendrá a almorzar, comer y cenar, ya que la alimentación y la hidratación son claves para realizar un reto de tal envergadura. «Creo que será un reto dinámico, y la noche no me preocupa, pero deberán ser bajadas rápidas para mantener el cerebro activo: ir en bicicleta por la noche es una experiencia que debería probar todo el mundo», afirma Xamena, que deberá enfrentarse a un enemigo inesperado: el calor, que ha llegado de golpe. Aunque Xamena no ha tenido tiempo a aclimatarse a las temperatura estival, y reconoce que este último año no ha tenido tanto tiempo para entrenar, afirma sentirse en buena forma. Además, está muy habituado a las 'ultra distancias'. Este no es su primer reto solidario: en marzo de 2021 organizó el Ultraman Non-stop Mallorca Solidari, a beneficio de Mallorca Sense Fam, y el pasado 10 de junio acompañó a Lucía Navarro, una joven con Parálisis Cerebral Infantil, en la carrera de 5 kilómetros de Binter Night Run Ultima Hora. El deportista calcula que acabará el reto este domingo, entre las 18 y 20 horas.