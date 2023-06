¿Reunión de nietos reales en Marivent?

La noticia ya la sabíamos, al menos como rumor, pero parece que se confirma. Y es que doña Sofía, reina emérita, tiene previsto organizar unas jornadas de nietos en Marivent. Sí, parece ser que quiere reunirlos a todos en palacio, incluidas Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía, y en él organizar una serie de actividades abuela-nietos de las que no podemos adelantar nada, pues nada sabemos de ellas. Naturalmente, los nietos tendrán también su tiempo libre para ir a dónde les plazca.

La noticia, si se hace realidad, animará el verano, sobre todo a los colegas que lo cubren. Me refiero a los que hacen camino al andar de playa en playa, de puerto en puerto… Que también tendrán que estar pendientes de Instagram, pues a los chavales les encantan las redes, por lo que igual cuelgan en ellas algo que se les escape a los colegas.

Ya decimos, cojamos la noticia con pinzas, y reforcemos lo de las pinzas metiendo en ella a las hijas de los Reyes, que aunque nietas, son nietas especiales, una porque va a ser la Heredera, y a lo mejor tiene compromisos, y la otra porque es la hermana de la heredera. Así que… A ver qué pasa.

En cambio, imagino que quien sí se subirá por las paredes será Domènech, de Arruix Borbons. El hombre, que mira que intenta que los Reyes devuelvan Marivent a Palma, y que vivan en el Palau de l’Almudaina si quieren… Pues este año, si ha lugar ese encuentro festivo abuela-nietos, ¡taza y media!

Y hablando de fiestas…

¿Será este año cuando los Reyes, durante sus vacaciones en Marivent, inviten a una copa a los fotógrafos que durante más de cincuenta años han estado contribuyendo al sostenimiento de la Monarquía con reportajes de sus estancias en Mallorca? Porque si en la fiesta anual invitan a miembros de la sociedad mallorquina, pensamos que ya les toca a los colegas… Seguiremos insistiendo.

Rapidez

¿Os imagináis lo que es en un año bajar de la talla XXXXL a la L? Porque… ¿Qué supone eso? ¿Bajar algo más de 30 kilos? ¿O puede que algunos más? Pues eso es lo que ha pasado con Manu Blanco, de Radio Murta, a demás de DJ, cantante y presentador de eventos. «Y esta vez no va a pasar lo que en la anterior, que con una dieta de esas con rebote, bajé 30 kilos, que en unos meses no solo recuperé, sino que engordé encima ocho o diez más. Con lo cual te llevas una doble decepción, ya que, como adelgazas tanto, te tienes que comprar ropa nueva… Pero como luego vuelves a engordar, incluso más de como estabas, esa ropa ya no te sirve y tienes que volver a la de antes. Así que esta vez me dije: adelgaza, sí, pero dentro de un orden y de forma controlada. Por eso me puse en manos del endocrino Luis Alberto Gómez y del doctor Pascual, de Son Llàtzer, quienes me pusieron un plan y… ¡He ahí los resultados! No se cuánto pesaba antes, ni cuánto he adelgazado… Por sí te digo que antes tenía la talla XXXXL y ahora tengo la L.

Manu Blanco, en una fotografía de hace algo más de un año, en sus tiempos de talla XXXXL.

Manu, hace un par de semanas, bastante más estilizado y sin papada gracias a un régimen sin efecto rebote.

Pero lo mejor de todo es que, siguiendo con el plan que me han hecho, ahora puedo comer lo que me viene en gana, dentro de un orden, pero comer varias veces al día, eso sí, evitando el alcohol, que no tomo nunca, y las burbujas, que tampoco tomo. Porque antes, igual estaba todo el día sin comer, pero llegaba la noche y me comía todo lo que me ponían delante y me iba a la cama que no me podía mover, y encima cansado. Aparte de seguir ese plan en comidas dictado por el doctor, de la mano del cardiólogo Cristian Casseus, de Deporvidas, hago ejercicio: natación, pesas, estiramientos, caminar mucho… ¿Y sabes otra cosa? Que fíjate lo bien que estoy adelgazando, que la pérdida de kilos no ha influido para nada en la voz… Que a veces pasa, pero a mí no».

Solo un pelín de pelo

Tras darle la enhorabuena, y la bienvenida al club de los adelgazados, le preguntamos si se ha hecho implante de pelo… Porque nos han dicho que se lo ha hecho. «Lo que se dice un implante, no. Falso. Lo único que me han hecho es rellenarme un pequeño vacío que se me había formado a la altura de la coronilla». Aclarado pues: solo se ha puesto un pelín de pelo. Por lo demás, decir que a Manu, profesionalmente, las cosas también le ruedan muy bien. Radio Murta va viento en popa y a toda vela, pronto puede que presente y dirija un programa de televisión en Canal 4, «un magazine», dice.

En cuanto a presentaciones de verbenas y fiestas de este verano, tiene la agenda animada, reclamado como DJ. Y en lo musical, aparte de que ha vuelto con Tanga Team, y lo ha hecho con un exitazo, Bombero, está preparando dos nuevos temas, a los que califica de explosivos, y que son Salió el sol, con Diego de Mol, de Bélgica; y Dance with me, con el DJ italiano Dino Súper Dee. Vamos, que no se puede quejar… Es más, no debe quejarse.

Dos eventos culturales

Para terminar, dos cositas. Una, la Peña Gastronómica Taurina de Palma celebrará el almuerzo de este mes el próximo día 28 de los corrientes, miércoles, en el restaurante Hoyo 10. Y en esta ocasión el invitado será Juan Viver, antiguo socio de la empresa Alcúdia Taurina. La peña taurina, con estos almuerzos, lo único que pretende es mantener viva a la mucha o poco afición taurina que hay en la Isla.

Carlos Ordinas es el creador del Círculo de Escritores de Mallorca.

Y dos: Este miércoles, a partir de las 19.00 horas, el Círculo de Escritores de Mallorca celebrará su reunión mensual en La Tertulia, sita en la calle Ausias March, de Palma. ¿El tema a tratar…? Escritores favoritos, y por qué… Aunque imaginamos que los tertulianos también podrían hacer una lista de ideas para presentar a los nuevos responsables de Cultura, no solamente del Ajuntament de Palma, sino del resto de localidades de la Isla. Es una sugerencia.