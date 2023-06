Al ritmo del verano

Se llama Yasmín Rodríguez (Calvià, 2005) y derrocha vitalidad, alegría y entusiasmo. Desde niña baila y su ‘hábitat’ es la orilla del mar, donde se mueve como una sirena. Esta joven estudiante de segundo de Bachillerato quiere enfocar su vida profesional al mundo de la enseñanza, estudiando Magisterio. Y, a modo de reportaje, Yasmín Rodríguez es quien ilustra la llegada de la estación estival.

El verano comienza de forma oficial este miércoles, 21 de junio, a las 16.58 horas. Tendrá una duración de 93 días y 13 horas, hasta el día 23 de septiembre, cuando dará paso al otoño, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Durante esta estación, no se producirá ningún eclipse de sol o luna. El día coincide con el solsticio y tendrá 15 horas y 3 minutos de luz solar. El 6 de julio se producirá el momento de máximo alejamiento anual entre la Tierra y el Sol, denominado afelio. La distancia será de algo más de 152 millones de km, es decir, unos 5 millones de km más que en el momento de menor distancia (perihelio), que sucedió el 4 de enero.

Esta es una estación que invita a disfrutar de unas vacaciones y de jornadas en la playa, la montaña y largas veladas bajo las estrellas. Para nuestra protagonista será un verano para aprovechar y salir de marcha con los amigos, participar en algunos desfiles de moda y trabajar. «El verano es mi estación favorita. Me encanta ir a la playa y tomar el sol, pero también salir con las amigas a las verbenas de los pueblos. Además aprovecharé para trabajar en el Mesón Son Ferrer, para ganar algo de dinero para mis gastos».

Tras participar en un certamen de belleza, Yasmín Rodríguez ha comenzado una nueva etapa en la moda.

Yasmín Rodríguez se confiesa una mujer muy competitiva. «En gimnasia rítmica he ganado muchos títulos, pero sobre todo disfruto con mi grupo de amigas. Es un ambiente fantástico. El baile lo es todo para mí. Es una manera de expresarme y sentirme libre». La moda es su otra pasión, algo que tras participar en el concurso de Miss World Illes Balears 2023 se ha tomado más en serio. «Siempre me habían dicho para desfilar y hacerme fotos, pero es ahora cuando he decidido comenzar una nueva etapa. Me estoy haciendo un book profesional para llevar a las agencias de modelos en Mallorca y poder participar en desfiles».

La pintura también llena su tiempo libre. «Desde siempre se me ha dado bien dibujar tanto en carboncillo, como acuarela o acrílicos». Yasmín tiene en su madre a su mayor referente. «Por su lucha, sacar adelante a sus hijos y superar los baches de la vida».