La espiritualidad de Sadhguru llega a Mallorca

El líder espiritual de fama mundial Sadhguru, maestro yoghi con millones de seguidores en todo el mundo, se unirá a The Battle of Stars, el torneo de golf que juntará en Mallorca, del 22 al 24 de junio, a figuras como Pep Guardiola, Jorge Lorenzo o Rafa Nadal. Este gurú visitará por primera vez la isla,donde participará previo al torneo en el evento 'Toni Mir in conversations with Sahguru' organizado por Cap Vermell Grand Hotel y que tendrá lugar el día antes de la competición deportiva. En este evento, que se celebrará en el resort de lujo ubicado en el valle de Canyamel (Capdepera), será una conversación sobre filosofía, espiritualidad y la vida en general, donde los asistentes podrán conocerle.

Sadhugu se une, de esa manera, al elenco de estrellas deportivas, del toreo y de la alta cocina, que integran la competición solidaria. Junto a Pep Guardiola o Jorge Lorenzo, también estarán, los chefs Dani García y Frank Rosin, Albert Riera, Batistuta, Uwe Bein, Claus Elming, la actriz Verónica Mengod, Aduriz, y el cantante David Otero, entre otros. La competición, que reúne a todos estos protagonistas con una espectacular trayectoria profesional en el deporte, la gastronomía o el toreo, tendrá lugar en el campo de Pula Golf Resort y en Son Servera Golf Club de Calla Millor (Mallorca) desde el 22 al 24 de junio. Allí todas las estrellas ofrecerán su mejor drive, en un torneo cuyos beneficios serán destinados a la lucha contra la ELA. El torneo contará con el apoyo del Cap Vermell Grand Hotel, Banco Santander, AETIB, Fundació Mallorca Tursimes y supondrá un paso más para la consolidación de la marca Golf East Mallorca.