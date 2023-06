Existen más de un millón de especies descritas por la ciencia y aún quedan muchas por descubrir. El edificio de Sa Riera acogió este viernes el I Festival d’Insectes, una iniciativa de la UIB para divulgar la importancia de los insectos en el medioambiente. «Resulta paradójico que, a medida que crecemos, cogemos una visión negativa de los insectos. Con el festival intentamos cambiar esa visión y que también se conozca su belleza. El fin es que todos sea embajadores de los insectos y la conservación de los ecosistemas», declara la profesora del departamento de Biología de la UIB, Mar Lezo.

Por un lado, hasta las 19 horas, los niños en edad escolar participaron en tres talleres, donde conocieron las características especiales de los insectos, su papel en la polinización, vital para el equilibrio de los ecosistemas y garantizar la seguridad alimentaria, y su importancia en el control de las especies invasoras, problema que ha crecido con la globalización y el cambio climático. Por otra parte, a las 17.15 horas, se presentó Bee or not to be, un cortometraje documental de Pau Enric Serra y Joan Bover que responde a la pregunta de cómo sería un mundo sin polinizadores. Los interesados pueden verlo de forma gratuita en YouTube, en el canal de Imedea UIB-CSIC.

Más tarde, a las 17.30 horas, se entrevistó al Dr. José Carlos Otero, autor de libros como La vida secreta de los insectos, partícipe en expediciones científicas a África o al Himalaya y que en la actualidad es profesor emérito ad honorem de la Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, se instaló la exposición Pol·linitzadors, comisariada por Antoni Torres, en la que numerosos artistas mostraron su obra pictórica, fotográfica o escultórica. Para acabar, el público disfrutó del Jansky, cuya música electrónica se inspira en el sonido de los insectos.