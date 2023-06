Puerto Portals, junto a la fundación Mar de Fondo y en colaboración con la Escuela de Vela, en su compromiso con el mundo sostenible, presenta Blue Marina, un proyecto social, técnico y cultural destinado al medio ambiente y el mundo marino. Un movimiento que será presentado oficialmente este viernes por Corinna Graf, consejera delegada de Puerto Portals.

«Es un movimiento que engloba muchas acciones y eventos, sobre todo de concienciación y educación», comenta Álvaro Irala, director de Puerto Portals. Blue Marina se abre a todas las personas que quieran colaborar y formar parte de una comunidad con grandes proyectos y actividades en la protección del entorno medioambiental y marino. Puerto Portals trabaja internamente desde hace dos años para mejorar en todos los ámbitos en los que opera. «Comenzamos por escuchar y formar a nuestros equipos para que el cambio sea desde dentro hacia afuera» añade Álvaro Irala.

Para alcanzar los objetivos marcados, se está fomentando el aspecto cultural con todos los empleados de la Marina, con el fin de lograr una transición lo más estable o firme posible hacia un puerto más responsable. «Estamos trabajando en generar estrategias de digitalización, mejoras técnicas en el ahorro energético y trabajando en favor de la conservación y protección del medio marino de todo el entorno natural que rodea al puerto».

Blue Marina Day

Otro de los pilares fundamentales de Blue Marina se basa en la educación. Para ello se desarrolla un programa educativo en el que tanto niños como adultos puedan conectar con la belleza natural de la Isla y aprender sobre el entorno que les rodea, elevando la conciencia sobre la importancia de su protección y conservación. Para este sábado, 10 de junio, Día Mundial de los Océanos, Blue Marina celebrará una jornada con diferentes talleres que acercarán a niños y adultos al mar, a través de distintos deportes acuáticos, para seguir aprendiendo y concienciando sobre la conservación marina. La Escuela de Vela será el escenario de este evento aportando el material necesario para llevar a cabo las diferentes disciplinas como kayaks, piraguas, tablas de padelsurf, etc. Por su parte, la Fundación Palma Aquarium ofrecerá diferentes talleres de conservación marina.

Un grupo de escolares en una divertida jornada deportiva.

Ong’s como Save The Med, Arrels Marines, Fundación Palma Aquarium y Shark Med son parte de este programa en constante evolución, abierto a todas las personas que quieran disfrutar del mar a través de la Escuela de Vela. «Como escuela de vela siempre nos hemos dedicado a esta concienciación, retirando plásticos y basura del mar, y actualmente ofrecemos una educación medioambiental y marina a traves de nuestras actividades. Los chicos de Mar de Fondo, Toni Mora, Andrea Amaro y Paul Gehrig, son extrabajadores de la Escuela de Vela con quienes empezamos a trabajar en diferentes aspectos con programas educativos», comenta Marta Reynés, directora de la Escuela de Vela Puerto Portals.

Una de las actividades de Blue Marina es la recogida de residuos en el mar.

Blue Marina quiere ser un referente y generar un puerto autosuficiente, que tenga una visión circular de cómo se gestiona, tanto a nivel energético como de residuos, con plena vocación hacia la conservación del mar y el futuro. Para el día 29 de julio se ha organizado Blue Marina Clean Up, una recogida de residuos en el mar y en las playas colindantes a Puerto Portals y, en septiembre, Blue Clean Up subacuático. Coincidiendo con el World Clean Up Day, propone una jornada de limpieza subacuática liderada por el equipo de Mar de Fondo.