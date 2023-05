«Me he perdido la mejor experiencia de mi vida». La mallorquina Cristina Giménez compartió este jueves por la noche un vídeo en Tik Tok que se hizo viral. Aparece ella llorando con la canción Fix you de Coldplay de fondo. Lo grabó a las puertas del estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Ella y sus dos hermanas tenían entradas para el concierto del grupo británico, pero por culpa del retraso de una compañía aérea no llegaron a tiempo.

Su padre, Xisco Giménez, explica que compraron las entradas para sus tres hijas en agosto y que era un concierto que les hacía mucha ilusión. «Mis tres hijas lloraban y ya nos fuimos caminando hacia el hotel...lo que sí te puedo garantizar es que en ese avión había unas 20 o 25 personas que nos quedamos sin concierto. Y durante toda la espera en el aeropuerto no nos ofrecieron ni agua...», cuenta. La familia reservó los billetes de avión para volar a las cuatro de la tarde de este jueves, pero hubo un retraso y hasta las 21.30, tras cambiarles cuatro veces de puerta de embarque, no despegaron. «Por la tarde salieron dos vuelos de la misma compañía y solo se seguía retrasando el nuestro», comenta. «Al aterrizar en Barcelona tuvimos que esperar más de 25 minutos dentro del avión porque no teníamos enganchada la escalera para bajar». Los cinco llegaron al concierto a las once, cuando sonaba la última canción y ya no les dejaron entrar. Ya era tarde.