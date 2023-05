Calles y plazas de Palma que dan que pensar | Mercadillo solidario en San Carlos

Echamos un vistazo al correo y nos encontramos con que uno de nuestros ciudadanos, de los de a pie de calle, preferidos, nos ha enviado fotografías con mensaje respecto a calles y plazas que, según cuenta, no son caladeros de votos del partido del alcalde Hila, y los de la coalición, o Pacte, sino calles y plazas olvidadas, puesto que la mayoría de sus habitantes no votan a dichos partidos, pero que pagan impuestos para que las tengan limpias.

Las primeras pertenecen a la calle General Ramón Despuig, de la zona Arabela-Son Xigala y… Pues así está prácticamente todo el barrio desde hace un año. Con aceras en las que crecen hierbajos, igual que en los alcorques de los árboles. Quien nos las envía asegura que ha llamado a los servicios de limpieza en seis ocasiones, pero ni caso.

El solar-vertedero

En el otro envío aparecen fotos tomadas en lo que califica como solar-vertedero y cementerio de coches, que ubica en el Camí dels Reis-Son Peretó. «Lleva así un montón de años. Y lo bueno es que es un solar del Ajuntament –afirma–. Pero ni Emaya ni Infraestructuras lo limpian, ni lo vallan, ni lo reconvierten con poco dinero en plaza, ni lo asfaltan para eliminar baches, ni na de na».

Que hay calles de Palma mejor vistas que otras por el actual gobierno de Cort, es algo que ya dijo hace dos semanas, en el digital de Ultima Hora, Juan Rodríguez Ruiz. Y lo dijo con conocimiento de causa, pues él asfalta gran número de ellas. «¿O acaso usted no sabe que los que mandan tienen sus barrios preferidos, porque saben que son los que les votan, a los que tratan mejor que a los otros…? –manifestó en aquella ocasión–. Si no, ¿por qué no asfaltamos todos los barrios por igual, en vez de dejar sin arreglar algunos que lo necesitan más que otros…?».

Las modelos, antes del desfile, posaron en el patio del Castillo de San Carlos, en Portopí.

Moda y solidaridad

De la mano de Adis y Fotos con historia. En ruta por Mallorca, se organizó en el Castillo de San Carlos, el Mercadillo artesanal&solidario, en el que participaron alrededor de treinta asociaciones, seguido de un gran desfile de moda para el que se contó con quince diseñadores mallorquines, Ke pasada, Cápsula NB, Kenia, Nisara, La Magnona, Carmen Lozano Alta Costura, Pep Guerrero, Tamacrame, Cindy Amoroso y Saro, así como tiendas mallorquinas y una de Murcia, que cedieron los vestidos que lucieron las modelos.

El desfile, dirigido por Nendy Bota, que además deleitó a los asistentes con su maravillosa voz, tuvo lugar entre las 10 y las 11,30 de la mañana, llamando la atención de los numerosos asistentes que lo presenciaron. Entre las treinta modelos que desfilaron destacó, y dicho sea sin pretender menoscabar a ninguna, una muy jovencita, que lucía un vestido de novia –Irene se llama– y que nos enteramos que es la hija de la actriz Paula Barés.

Los asistentes también pudieron visitar una exposición de material de la Guardia Civil. Finalmente, miembros de este cuerpo, a bordo de un helicóptero, sobrevolaron el escenario donde se celebró el mercadillo saludando a los asistentes al mismo. La asociación ADIS y Ruta fotográfica por Mallorca, que como hemos dicho fueron las organizadoras del evento, quieren dar las gracias a todos los que asistieron al acto, así como a las modelos, a Nendy Bota, al coronel Codina y al teniente coronel Arnau, y por supuesto a la Guardia Civil, porque sin ellos no hubiera sido posible este evento.