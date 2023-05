Puerto Portals arrancó ayer la séptima edición del Farmers’ Market, un mercado que fomenta el consumo de producto local y de proximidad. El mercado permanecerá abierto hasta el domingo, de 11h a 20h en el boulevard de la marina. Casi treinta expositores ofrecen producto local de calidad: artesanía, cerámica, textil, pintura, cosmética natural, producto fresco y gastronomía.

El Farmers’ Market ofrece también una programación complementaria con actividades para todas las edades. Ayer la escuela de ball de bot Calabruix y el mago Gran Cassanyes soprendió a los más pequeños de la familia con una actuación en la que descubrieron la magia interior a través de los cuentos.

Música y talleres

Para hoy, sábado, el Farmers’ Market ofrecerá de nuevo una actuación de la escuela Calabruix, a las 11.30 horas. A lo largo del día tendrán lugar dos talleres infantiles: a las 12.00 h el taller de sostenibilidad Blue Marina km. 0, y a las 16.00 h el Taller Petits Artesans: Deco en madera. En este último, y con motivo del Día de la Madre, los más pequeños podrán decorar un objeto de madera para entregar como regalo a sus mamás. La música en directo llega hoy a las 13.30h con un concierto de swing de la mano de Hot Creepers, y a las 17.00 h el DJ Toni Andreu Panela Productions será el encargado de amenizar el evento para todos los visitantes.

Mañana, 7 de mayo, y con motivo del Día de la Madre, el Farmers’ Market ofrecerá planes para toda la familia. El grupo de ball de bot Calabruix volverá a abrir el mercado con una demostración en el boulevard a las 11.30 h. A continuación, a las 12.00h, la conocida autora de libros infantiles Sonia Alcoberro presentará a los más pequeños un ‘yoguicuento’, en una sesión que unirá el yoga, el mindfulness y las emociones con el arte.

A partir de las 13.30h, sonará el genuino ritmo del grupo Tinons & Jordi, con una actuación de música en directo. Para cerrar esta edición, a las 16.00h se llevará a cabo el último taller infantil, Petits Artesans: Hucha de Barro, en el que los pequeños artesanos podrán diseñar y pintar una tradicional hucha de barro mallorquina al más puro estilo Farmers’ Market.

Un año más, se impulsa la compra solidaria a través del One for One: por cada producto adquirido de frutas y verduras marcado con la correspondiente etiqueta, Puerto Portals donará otro a la gran cesta solidaria que se entregará a la asociación sin ánimo de lucro Mallorca Sense Fam, que trabaja para ayudar a las familias más necesitadas de la Isla.