Un retiro en femenino.

El maestro kundalini Gurubachan Singh sostenía que ‘si comprendiéramos que no somos seres humanos que tratan de acceder a experiencias espirituales, sino seres espirituales que viven experiencias humanas, nuestras vidas cambiarían radicalmente’. Sus enseñanzas bebían de Yogi Bhajan, su mentor espiritual y responsable del desembarco del kundalini yoga en Occidente, allá por 1968, en plena efervescencia ‘Woodstock’. Este maestro hindú esparció sus conocimientos para fortalecer la energía y mantener el equilibrio vital, siendo Gurmukh Kaur Khalsa una de sus discípulas aventajadas. Se conocieron en 1970 y desde entonces la norteamericana de 80 años se ha dedicado plenamente a la enseñanza del kundalini yoga, ejerciendo de profesora de influyentes artistas como Madonna, Al Pacino o Gwyneth Paltrow. De ahí que se la conozca como la ‘yogui de las estrellas’.

Y ahora, junto a su amiga personal Mariana Salinas, fundadora de Sadhana Works, han impartido dos retiros de yoga en Mallorca. El primero se llevó a cabo entre el 26 y 30 de abril, el segundo se extiende entre el 2 y 7 de mayo en la Posada d’es Molí, a apenas quince minutos de Palma, y está orientado exclusivamente a mujeres, con más de sesenta participantes procedentes de diferentes países.

Rodeados de amplias zonas ajardinadas, ideales para la práctica de actividades de bienestar y conciencia, en este retiro denominado Radiant Power of the Woman, Mariana y Gurmukh imparten sus conocimientos en pos de ayudar a las mujeres a alcanzar su mayor potencial a través de la meditación. Pero, ¿cómo explicar las propiedades del kundalini yoga a un neófito? «Se conoce como el yoga de la conciencia, porque es la práctica que más rápido te va a llevar a un espacio de ti mismo con el que no estás familiarizado», detalla Salinas. También conocida como Dra. Harpreet, la mexicana es una consumada especialista en psicoterapia, poniendo énfasis en la salud emocional de las personas en aras de que puedan alcanzar su mayor potencial a través de la meditación, el yoga y unos hábitos saludables. «Todas las prácticas que realizo están trabajadas con el inconsciente, siempre he pensado que conocemos muy poco a aquello que de alguna forma dirige nuestra vida, y yo siempre quise conocerlo. El kundalini trabaja para liberar la carga inconsciente».

Durante el retiro, en el que las integrantes se están alimentando con «una dieta vegetariana muy rica y saludable», se realizan una serie de ejercicios que dan comienzo antes de la salida del sol, «es sacrificado pero funciona», seguido de un tiempo de meditación y caminatas «con los pies descalzos para reconectar con la Tierra». Más tarde, Gurmukh, a quien Salinas describe como «una persona con una capacidad de empatía y generosidad infinita», ofrece una clase magistral. Ya en la tarde, tras la comida y un poco de descanso, la titular de Sadhana Works imparte una clase a la que sigue un periodo de «actividades varias».