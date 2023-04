La chica que predijo el futuro a Michael Caine rodando ‘Deadfall’

El pasado 14 de marzo el gran actor británico Michael Caine cumplió la friolera de 90 años. Posiblemente, que llegaría a esa edad, incluso que la sobrepasaría, ya se lo predijo en Mallorca una joven al leerle la mano en 1967. Este dato nos llega a través del abogado Manuel Quadreny, que como sabéis, desde hace años estudia profundamente al compositor británico John Barry (1933-2011).

A Manuel Quadreny, casualmente, nos lo encontramos la otra mañana, y en un alto en el camino que hicimos, nos contó que descubrió esta historia en Internet, a través de una foto tomada por la fotorreportera catalana Joana Biarnés (1935-2018), en la que una bella dama le leía la mano al actor que la miraba embelesado. El hecho sucedió en Son Termens, durante una pausa del rodaje de una secuencia del film inglés, de Bryan Forbes, Angustia Mortal (Deadfall).

En dicha secuencia también aparecía el escritor británico, residente en Deià, Robert Graves. «Por cierto –prosigue Quadreny–, el actor, que se hizo muy amigo de Graves, estuvo varias veces en Ca n´Alluny –la casa del escritor–, visitándole… Y me consta también que Michael Caine, durante su estancia en Mallorca, solía ir a cenar al restaurante El Patio, donde pedía langosta».

Pensó en la Pantoja, pero no...

Quadreny nos cuenta que tiempo después, visitando una exposición en La Misericòrdia de Palma, titulada Una estranya a la festa. Trobades amb Robert Graves, descubrió otra foto, perteneciente a la colección de William Graves, obra del reconocido fotógrafo Terry O’Neill, «en la que el escritor y una actriz escuchan atentamente a la misma chica, seguramente explicándoles lo que había leído en sus manos. La banda sonora de esta película –subraya el abogado– fue compuesta por Barry en la residencia Sa Capella, de Santa Margalida, donde éste se hospedaba. Era un romance para guitarra y orquesta, que interpretó la catalana Renata Tarragó (1927-2005)».

Manuel Quadreny, en principio, pensó que aquella bella joven, de rasgos agitanados, podría ser Isabel Pantoja, que por entonces actuaba con su padre en la discoteca Los Rombos, en Can Pastilla, aunque posteriormente desechó esta posibilidad por la edad de la tonadillera.

‘Deadfall’, una película que se rodó en Mallorca, protagonizada por Michael Caine.

De interés para los mallorquines

«Otro día –continua Manuel Quadreny–, volviendo a visionar la secuencia del baile de disfraces de Son Termens, descubrí a la joven, que actuaba de extra, llamándome la atención que, al cruzarse con Michael Caine, le mira con una complicidad que puede ser interpretada de muchas maneras. Por cierto –apostilla–, Deadfall fue un rotundo fracaso de película, que si no se estrenó en España fue por no haber pasado la censura, dado lo escabroso de su argumento… Aunque, a decir verdad, y sobre todo para nosotros, los mallorquines, el film tiene cierto interés por haber sido rodado en lugares emblemáticos, como el Castillo de Bendinat, el Palacio de Marivent, la mansión de la Torre Cega, de Cala Rajada; los Jardines de Alfabia, etc. Por lo demás, la película es un tostonazo».

¿Alguien nos da alguna pista?

Manuel Quadreny nos sugiere que preguntemos a los lectores de este relato si alguno tiene idea de quién es esta joven y misteriosa gitana… Que si vive ya no lo será tanto, pero seguro que sus rasgos seguirán siendo los de una mujer bella… O si a lo mejor lo lee una hija, o una nieta suya… ¡Qué se yo…! Porque el Destino es muy caprichoso… Pues que nos llame, que contacte con nosotros. Porque sería muy bonito saber qué fue de ella, si se quedó en la Isla, si se casó, si tuvo descendencia, a qué se dedicó después… Y si aun vive, y quiere, podremos hablar con ella… Le pediríamos que nos contara algo del rodaje de Deadfall y de su relación con Michael Caine… Y más cosas, claro.