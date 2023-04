El primer late night hecho por mallorquines para mallorquines ha conseguido sacar el lado más gamberro del actual alcalde de Palma, José Hila. La Buena Chispa había conseguido que acudieran al programa personalidades a su ya famoso sofá para hablar de diferentes temas, pero nunca había traído un político hasta ahora. El batle de Ciutat ha aprovechado la cuenta atrás para las elecciones municipales -el 28 de mayo- para acercarse a un público más joven y dar a conocer su faceta más personal.

En un ambiente muy distendido y cómodo, José Hila se ha enfrentado a las preguntas de Elías Sánchez, conductor del programa. Frente a una decenas de asistentes, el alcalde de Palma se ha alejado de su ‘yo’ como político y ha querido mostrar cómo es su faceta de ciudadano: «Tengo 53 años, soy economista, tengo dos hijas estupendas de 17 y 10 años y vivo en un barrio maravilloso, El Vivero». Tras un arranque de aplausos y muchas risas, el presentador confesó que comparte barrio con el alcalde, y afirma que «si conoces el barrio, conoces los bares». ¿A qué sitios vas tú?», pregunta Sánchez, a lo que responde Hila: «Voy mucho al de la plaza Cristo Rey, también me gusta comer tapas en el Rafal Nou, tomar chocolate con churros en Casa Paola».

El uso de bicicletas también tuvo un espacio en el programa de este jueves: «Es raro que los informativos nacionales saquen a Mallorca. Solo es cuando nieva o llueve. Un día, casualmente, sacaron a un ciclista por una calle de Palma y estaba nevando, y dije ‘lo hemos conseguido’. La bici es un éxito en esta ciudad». Hila aprovechó la ocasión para lanzar una pulla a la política en Madrid: «a nosotros no nos han robado ninguna bicicleta de momento, en cambio a Madrid, sí. Estoy contento».

Además, abordó una de las problemáticas que azotan a Baleares: el acceso a la vivienda. «Es la necesidad más importante que tenemos como ciudad, sobre todo, en los jóvenes», confiesa el alcalde. Y sigue: «Hay que poner límite en el precio del alquiler en algunas zonas, construir más vivienda pública a un precio razonable, dar ayudas a los jóvenes...».

Por otro lado, las obras también han sido tema de debate en el programa. Hila ha asegurado que «la ciudad tiene que seguir avanzando. Las obras generan molestias, pero hay que tener valentía para que la ciudad sea moderna». El presentador ha aprovechado la ocasión para tratar sobre las reformas en Plaza España, ya que la localización del programa se encuentra ahí y, según Sánchez, hace que «no vaya tanta gente».

A continuación, el conductor del late night le ha lanzado varias preguntas para conocer más a José Hila. La primera de ellas ha sido cuántas americanas tienes el alcalde, a lo que ha respondido que tiene cerca de diez (5 de verano y 5 de invierno). Tras contestar, Hila ha confesado que es la segunda pregunta más rara que le han hecho. Elías Sánchez quería saber cuál era la primera, a lo que el batle dijo: «una niña me dijo si era más de ColaCao o de Nesquik y le confesé que era fan absoluto del ColaCao». La siguiente cuestión planteada la noche del jueves ha sido si es verdad el tópico de que los políticos están una hora desayunando: «En mi caso, no. Desayuno muy deprisa. Me da envidia la gente que desayuna tranquilamente. En este trabajo no hay horarios. Un político no tiene fin de semana, ni festivos ya que hay acontecimientos a los que tiene que asistir. Es la peor parte del trabajo», ha asegurado.

Asimismo, Sánchez le preguntó al invitado si se apostaría algo con José Luis Martínez-Almeida en una tanda de penaltis. Entre risas, Hila respondió que no ha tenido tantos saques de honor como él, pero «la siguiente vez que le vea le preguntaré si quiere competir conmigo y si es así qué nos apostaríamos». La penúltima pregunta del programa ha sido, «¿qué prefiere Real Mallorca o Atlético Baleares?, a lo que Hila se ha sincerado: «Si preguntas al alcalde los dos, si preguntas a José, el Real Mallorca». Y para acabar la emisión del jueves, Sánchez cuestionó a Hila por cuánto dinero dejaría de ser alcalde: «Justo no lo dejaría por dinero. Me gusta ser alcalde. Es una cuestión de principios, la felicidad no la da el dinero».

Gran noche en @labuenachispa hablando de vivienda, bicicletas, obras e, incluso, de cuántas americanas tengo.



Gracias Elías y equipo por las risas. Palma espera un programa vuestro a pie de calle 😉 pic.twitter.com/R7TjXBiWRk — Jose Hila (@hila) April 14, 2023

Para acabar, José Hila ha firmado un papel en el que corrobora que La buena chispa es el mejor late night de Mallorca y de Baleares. En la mañana de este viernes, José Hila ha querido compartir a través de sus redes sociales el buen rato que pasó junto al equipo de La Buena Chispa y ha lanzado la petición de hacer un programa a pie de calle.