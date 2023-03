'La buena chispa', un 'late night' con estilo mallorquín

Un par de euros y un sueño por cumplir. Este podría ser el eslogan del mallorquín Elías Sánchez (Palma, 1994), si escribiera cómo ha llevado a buen puerto su sueño de presentar un programa de humor y entrevistas hecho por mallorquines para los mallorquines. Se llama La buena chispa, el primer late night 100 por 100 de la Isla. Comenzó a emitirse hace unos meses en Twitch y Youtube y cada semana se supera a la hora de traer invitados, así como en su número de fieles seguidores, que no dejan de aumentar en todas las redes sociales. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Sánchez nos lo desvela.

Como muchos jóvenes, Elías se equivocó eligiendo qué estudiar. Comenzó el grado en Administración de Empresas, pero se dio cuenta de que no era lo suyo; se pasó a un FP de Comercio en el que hizo su primer monólogo, relacionado con las relaciones de pareja, como prueba en una clase: «La profesora me dijo que podía ser un buen vendedor, pero como humorista valía oro. Me quedé con eso, porque siempre me ha gustado ver programas de humor y hacer reír», explica este joven, que también estudió Publicidad, se fue al extranjero durante una temporada y ha trabajado en todo tipo de empleos.

Los miembros de ‘La buena chispa’: Juan Antonio Alvares, Micaela Rajmilevich, Elías Sánchez, Víctor Sánchez y Jonatan Hornos con el muñeco ‘Hasbulla’, que les ‘acompaña’ durante el programa.

Humor mallorquín

Asegura que durante el confinamiento de la pandemia vivió una época irrepetible, llena de creatividad, «los meses más felices de mi vida», confiesa. Ahí empezó a dar forma a su ansiado proyecto de crear un espacio de humor y entrevistas a la mallorquina, imitando el de sus programas de cabecera, La resistencia, presentado por David Broncano, o los espacios de Andreu Buenafuente.

Empezó a entrevistar en su cuenta de Twitch a cantantes urbanos de la escena musical de la Isla, y en diciembre de 2021 se reunió con los dueños de Flamingos Vintage Kilo Mallorca para dar forma a un programa en directo desde su tienda de ropa. Así nació Sin H TV, con público que se emitió durante 15 episodios, hasta junio del año pasado. «No vimos un euro de aquello, pero fue genial empezar. Me dio el coraje para seguir adelante. Así que hice un portafolio con el proyecto y me pasé semanas llamando a todas las puertas, a ver si alguien se animaba a apoyarme. No tuve suerte, pero estoy acostumbrado. Decidí seguir montándomelo solo», explica este joven. Así nació La buena chispa.

El público en directo es parte fundamental del humor y el buen rollo que se respira en ‘La buena chispa’.

El programa se emite en directo por Twitch y Youtube desde Moasis coworking, en la Plaça d’Espanya, dependiendo de la disponibilidad del invitado. La fiesta comienza a las 19 horas, con música en directo y copas, a las 20 da inicio la retransmisión con un monólogo de Elías Sánchez, la entrevista semanal y la colaboración de Andoni ‘metralleta’. Las risas y el humor están aseguradas. Y si no que se lo digan a los invitados que han pasado por el programa, como el cocinero Koldo Royo, el influencer Andreu Martorell o el capitán del Mallorca, Antonio Raíllo. ¿Los siguientes? «Está por cerrar. Pero me encantaría entrevistar al cantante mallorquín Rels B, toda una estrella internacional», finaliza Elías Sánchez.