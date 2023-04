XXVI Fiesta del Albariño en Palma

Dicen algunas leyendas gallegas que fueron los monjes quienes trajeron las cepas de las uvas blancas que ellos conocían y que las cultivaron en el Valle del Salnés, otras que fueron las legiones de Augusto... Así lo recuerda Antonio Seijas (Ferreira do Valadouro, 1949) quien desde hace casi 30 años es el máximo impulsor y embajador del vino albariño en Balears, y organizador de la Fiesta del Vino Albariño en Mallorca, que este año celebra su 26 edición. Será en el restaurante Náutico, del Real Club Náutico de Palma, el próximo día 20 de abril, entre las 17.00 y 21.30 horas.

A esta cita asistirá el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y parte del equipo de Turismo del Concello, reuniendo a conocidos bodegueros como Luis Rodríguez, de Bouza de Carril; los hermanos Camilo y Ricardo Aval, de Lagar de Cachada; Antonio Méndez, de Señorío de Rubios; Eva Bermúdez, de Adegas do Rexurdir; Carlos Blanco, de Retorial do Umia y así hasta 41 bodegas con DO Rías Baixas, que aportarán diferentes caldos y espumosos, además de productos de porco celta de Hermelino de O Valadouro, fabas de DO de Lourenza, aceites ecológicos de José Luis Mosteiro, quesos Cavalleria Nova de Menorca y productos gourmet de Entrepeñas.

El hotelero Antonio Seijas, impulsor y organizador del evento.

Una jornada, en colaboración con el grupo Tast, de Ramón Andreu, que también será solidaria ya que la aportación de 5 euros por persona será destinada a la asociación altruista Es Refugi. No faltarán el pulpeiro José Manuel Rodríguez ‘Rodri’ y Rafael García, uno de los prestigiosos vendedores de centollos de O Grove. La XXVI Fiesta del Vino Albariño se consolida como uno de los grandes eventos del calendario de Mallorca.