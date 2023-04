La entrada de Plutón en Acuario podría originar cambios en la Tierra

La otra tarde asistimos a la conferencia que, sobre ‘Astrología para el cambio’, impartió en Palma Ana Victoria Cibrián, políglota y astróloga, a quien entrevistamos en esta misma págima hace ya unas semanas.

Aparte de que nos costó entrar en materia, pues es un lenguaje que si no estás introducido no terminas de entender del todo, nos llamó poderosamente la atención, porque así nos lo demostró la conferenciante, la sincronicidad que tiene el movimiento de determinados planetas sobre la Tierra, y más concretamente cuando Plutón entra en Acuario, como está ocurriendo ahora.

Antecedentes

No vamos a entrar en detalles, pues a partir de cierto punto nos perdemos, pero sí en hechos, o sucesos, que tuvieron lugar en la Tierra las veces anteriores en que se dio la circunstancia de que Plutón entraba en Acuario. Primera vez: En un periodo de 21 años, entre 1532 y 1553, Enrique VIII, como rey de Inglaterra, se separa del Catolicismo fundando el Anglicanismo, lo que le convierte, además de Jefe de Estado, en máxima autoridad de esta nueva iglesia. En ese mismo periodo de tiempo aparece Calvino, autor de la reforma protestante. El entonces papa Paulo III crea la Inquisición romana y convoca el Concilio de Trento para, por una parte, llevar a cabo la reforma católica, por otra, impedir la propagación de todo lo que se considerara herejía. Y en ese tiempo Maquiavelo, autor de El Príncipe, que se convirtió en un tratado de doctrina política, es creador del concepto Razón de Estado. Pocos discuten que fuera el impulsor de la política hacia la modernidad.

La segunda vez que Plutón entró en Acuario, de 1777 a 1797, se produce, entre otros acontecimientos, la Revolución francesa, prosigue su curso la primera revolución industrial, los Derechos Humanos toman fuerza y Estados Unidos, creado el 4 de Julio de 1776 sobre lo que se denominó hasta entonces 13 Colonias, se consolida como estado sólido…

A día de hoy

Ahora, como decimos, Plutón vuelve a entrar en Acuario… ¿Con qué posibilidades? Ana Victoria anunció algunos de los acontecimiento que pueden tener lugar… Que están ocurriendo ya, en este nuevo periodo, y que son: Modificaciones genéticas. Inteligencia artificial. Incomodidad y malestar en colectivos humanos, luchas por el poder en pos de la Libertad. Lo oculto y lo prohibido ¿regenera y tranforma la Humanidad...? Se pueden desenmascarar colectivos, aparecer nuevos formatos de gobierno, descubrir trapos sucios y manipulaciones de la Ciencia.... O cómo podría obedecer esta más a determinados intereses que a parámetros objetivos. También podría ocasionar luchas de poder entre Biología y Tecnología, igual que luchas de poder en las redes, caídas de roles, extremismos sociales (unos a favor de los viejos, otros apoyando a los jóvenes, otros partidarios del feminismo, otros en contra de lo que sea masculinidad), seguramente intentando encontrar el camino de en medio para un mejor entendimiento. Puede haber también anarquía, rebeldía…Puede manipularse a los colectivos vendiendo la idea de libertad sin responsabilidad, y la de la Ética más allá de la Ideología… Dicho sea entre otras cosas…

Y como son tantas, podría darse el caso de que, junto a los partes meteorológicos que se dan a diario a través de distintos medios, podrían tener cabida los partes astrológicos, dado que la Astrología, como estamos viendo, está ocupando un lugar importante en lo referente a los acontecimientos que nos tocan muy de cerca, producidos, como ya mucha gente cree, por el movimiento de los planetas.

Aithor con su madre, su gran apoyo...

Una puntualización y un deseo

Para finalizar una puntualización y un deseo. La puntualización: Juana Mari, esposa del músico Vangel Makowski, nos dice que no es madre de la hija de este, María, «que aunque la quiero como si fuera hija mía, es justo dejar claro que ella es hija de su primera esposa».

Y el deseo… Es que se cumpla el deseo del boy femme, Aithor Elías Zofio Gil, a quien entrevistamos la semana pasada, y que no es otro que el de trabajar a partir de que comience la temporada como maquillador, ahorrar todo lo que pueda, e instalarse en el próximo otoño-invierno en Madrid, donde continuar sus estudios como maquillador y buscarse un trabajo como tal. «Todo el mundo, al leer la entrevista, me ha animado a que me vaya a Madrid a cumplir mis sueños. También te diré que todos me han apoyado incondicionalmente, a la vez que me han felicitado por exponer públicamente mi caso… ¡Ojalá pueda llegar lejos en mi carrera como maquillador…». Pues ánimo! Porque si uno quiere, puede conseguirlo. Y tú quieres…