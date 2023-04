Los ciudadanos y la ciudad

La otra mañana, viendo charlar a Fulgencio Coll de San Simón, ‘el general’, como le conocen algunos, y aspirante por Vox a la alcaldía de Palma, con gente que le había parado, seguramente para preguntarle algo, se nos ocurrió pedir a algunos candidatos de la oposición qué les preguntan los ciudadanos.

Por lo que pudimos indagar, al que más paran es al ‘general’, sin con ello pretender decir que Josep Lluís Bauzá pase desapercibido. Todo lo contrario, ya que es persona que suele ir andando, además de usar el transporte público. En cambio, Jaime Martínez, candidato por el PP, si hasta hace unos meses era apenas requerido por los palmesanos con los que se cruzaba, desde entonces a día de hoy son muchos los que le paran y le preguntan. ¿Qué puede significar eso…? Pues que a medida que nos aproximamos a las elecciones, los votantes sienten mayor curiosidad por los candidatos a los que pueden votar, y… ¿Pues qué mejor forma de saberlo que abordarlos en plena calle y preguntarles…? Porque ellos estarán encantados de que lo hagan.

Pese a todo, muy tranquilos

Jaime Martínez, a quién nos acercamos en la calle San Nicolás una vez que terminó de conversar con unos ciudadanos, nos dijo que la campaña va «viento en popa, cada vez más animada». Le decimos que tal vez ha contribuido en esa animación el almuerzo de Marga Prohens con José María Rodríguez, o sus declaraciones sobre las Kellis… Porque menuda les han montado desde las filas contrarias... «Bueno, sí... Han empezado por ahí, como podían haber empezado por otra cosa. Nosotros nos esperábamos algo así... Es decir, que de entrada nos la montara. Pero queda tiempo. Y nosotros estamos muy tranquilos, eso sí, sin parar. Puede que lo que estemos haciendo, bueno, no tenga la trascendencia de lo que hacen ellos, como tampoco la tiene lo que no hacen bien. Y aquí me refiero a la pillada de la presidenta en un bar, bien entrada la noche, en tiempos duros de pandemia… Se habló, sí, pero si en vez de ser ella hubiera sido un cargo del PP, las críticas y peticiones de dimisión hubieran sido mayores. Por eso, nosotros, a lo nuestro, a hablar con la gente, a conocer sus necesidades y sus propuestas para mejorar la ciudad».

Llegados aquí, nos interesamos por lo que le pregunta la gente cuando le aborda en la calle, y si eso sucede a menudo. «Por supuesto que la gente me para y me pregunta, y..., pues sí, sucede a menudo. Y ahora mucho más que antes. Y la gente con la que hablamos, que es gente de la calle, desde luego no elegida por nosotros, sino que lo hacen de forma espontánea, está preocupada por lo que se refiere a la vivienda (alquileres altos, okupas…), la limpieza, que en muchos lugares brilla por su ausencia, basta, si no, ver cómo están algunas calles y plazas, tanto por la suciedad como por las pintadas en las paredes, o la seguridad, porque nos dicen que llaman a la Policía Local por tal o cual motivo y no suele acudir, o acuden tarde, o cuando pueden. Y sobre todo la gente mayor, está en contra de los patinetes y las bicis circulando por las aceras o por las calles que no están señalizadas con el correspondiente carril-bici».

Han despistado al ciudadano

Por su parte, Josep Lluís Bauzá, presidente de Coalició per Palma, con sede recién estrenada en las Avenidas, nos cuenta que la gente se le queja del transporte urbano, de que se acumulan los trastos y la basura, lo que a veces impide caminar por la acera. Se quejan también de las pintadas que hay en las fachadas de Palma, que son otra muestra más de lo descuidada que está la ciudad. Por supuesto, lamentan la mendicidad que hay, lo que han crecido las colas del hambre, señal de que algo no está funcionando… Y en cuanto a las monumentales reformas que están haciendo, y quieren hacer, «está claro que han despistado al ciudadano. El Passeig Marítim, en unas semanas, será intransitable, ¡será de traca!, sobre todo cuando lleguen los autocares con los turistas… ¿Dónde van a aparcar si todo está en obras…?, se pregunta y nos pregunta el ciudadano. ¿Y si construyen un bulevar, como dicen, cómo van a arreglar el tema de la circulación rodada?, es otra de las preguntas que nos hacen los vecinos. Y en cuanto al tranvía que quieren poner, pues nadie se imagina ese tranvía circulando por Palma».

¡Hay que sacarlo...!

A Fulgencio Coll, candidato a la alcaldía de Palma por VOX, la gente que se lo encuentra por la calle le suele decir, por lo general, «que hay que sacar de Cort a los que gobiernan porque lo están haciendo muy mal, y si vas por los barrios, las quejas de los ciudadanos giran en torno a la falta de seguridad, en primer lugar, e inseguridad vial a causa de los patinetes y bicis que circulan por las aceras y calles sin carril bici. Y en cuanto a la inseguridad en general… Pues nos dicen que cada vez hay más robos, más okupaciones de casas ante la falta de medios que impidan lo uno y lo otro. Y en lo que respecta a la ciudad, los palmesanos se quejan de los atascos, de la falta de limpieza, de los grafitis en las paredes y monumentos, del mal estado de las aceras que hace que muchos tropiecen, se caigan y se lastimen, sin que nadie se responsabilice de ello, de que las raíces de los árboles destruyen aceras, de que no hay taxis suficientes, de lo difícil que es, y cada vez más, circular por Palma... Eso, entre otras cosas. Y si nos vamos al Passeig Marítim, la indignación es grande. Todo por las obras que se están haciendo, que en vez de acometerlas por tramos, las están haciendo a lo largo y ancho del mismo, lo que ha obligado a cerrar negocios, a los que, eso sí, se les sigue cobrando el IBI y demás contribuciones. Obras que como son de gran magnitud se tendrían que haber afrontado en dos turnos de trabajo y con el doble de maquinaria, cosa que tampoco se está haciendo. No sé lo que deben pensar Cort, Obras del Puerto y el Consell de todo esto, pero, hoy, el Passeig Marítim es un desastre por los problemas que están acarreando dichas obras, que afectan a los aparcamientos, a los locales, a la circulación, a los hoteles y al turismo. Porque, a ver dónde aparcarán los autocares que lleven turistas a los hoteles de la zona. Y cuando esté acabado, con el bulevar que quieren hacer... Pues a ver dónde meten los coches».

Muchas preguntas, como se puede comprobar si han llegado hasta aquí. Desde luego, más de las que nos imaginábamos.

Más adelante preguntaremos a otros partidos.