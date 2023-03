Fiesta en verde

Entre mares de cerveza negra, sombreros verdes, música céltica en directo y notorias ganas de juerga, cientos de personas celebraron durante la noche de ayer la fiesta de San Patricio, patrón de Irlanda, en los pubs más famosos de la Isla.

En Palma, fueron la calle Monsenyor Palmer y la Avinguda Gabriel Roca, donde se hallan los míticos bares Hogan’s, Three Lions Shamrock o el Molly Malone, aquellas que concentraron gran parte del ambiente festivo.

Con los tiradores de cerveza humeantes, los altavoces emanaban esos pegadizos ritmos celtas, formados por gaitas, flautas y violines, y los concurrentes, con su pinta en mano, entonaban himnos festivos como The Galway Girl, Whiskey in the Jar, Lisdoonvarna o Sally Maclennane. Aquellos que se olvidaron de la cita no deben preocuparse, la gran fiesta irlandesa continuará este fin de semana y, mañana, en Santa Ponça, se celebra todo un día de fiesta.