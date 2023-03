Planes para disfrutar en Mallorca: ¿Qué hacer este fin de semana?

¿Buscas qué hacer este fin de semana en Mallorca? ¿Quieres ideas para exprimir al máximo estos dos días por la Isla? No te preocupes que estás en el lugar correcto. Tanto si eres más de hacer deporte, como si prefieres ir a ver una obra de teatro, celebrar la llegada de la Primavera o ir al cine, hemos seleccionado varias propuestas de todos los ámbitos, para todos los gustos, en compañía o no. Así que no tienes excusa para sacarle todo el partido al sábado y al domingo.

Musicales y teatro ¿Tienes ganas de olvidarte un poco de la rutina? No te preocupes porque el Auditorium de Palma te trae el sábado y el domingo a las 19.00 horas una de las grandes comedias del siglo XX: Ser o no ser. Esta obra hilarante y trepidante, repleta de diálogos brillantes y giros sorprendentes está sacada de la película dirigida por Ernst Lubitsch y estrenada en 1942. En este caso se demuestra la fuerza y resistencia del teatro para desarmar la mentira y el horror del fascismo nazi. Sin embargo, si prefieres un musical Aladdin es una gran apuesta. Los amantes de esta película podrán disfrutar de sus canciones más conocidas y revivir la historia de amor en la que un ladronzuelo se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Todos los que quieran pueden verla el sábado o el domingo a las 18.00 horas. Otra opción es ir a ver Reis del món, un teatro reflexivo de personajes contundentes, en el cual la ética de sus actuaciones siempre está en primer plano. La obra, que está basada en la novela homónima de Sebastià Alzamora, llega el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 18.00 horas al Teatre Principal. Si todavía no te ha convencido ninguno de estos espectáculos La Fundació puede ser el que estabas esperando. La obra cuenta la historia de un historiador de izquierdas, Pere Amengual, al que se le encomienda escribir la historia de la Fundación March. En el caso de que te interese puedes verla el sábado a la 18.00 horas o el domingo a las 20.00 horas. Feliz Día del Padre Noticias relacionadas Vuelve la Carrera Popular Ciutat de Palma-El Corte Inglés, con nuevo horario y recorrido Ya ha llegado el Día del Padre y como no podía ser de otra forma hay eventos para celebrarlo. FAN Mallorca ha organizado una serie de concursos y actividades para homenajear a todos los padres. Uno de ellos será el sorteo online «De tal Palo» y otro «Papá, lo clavas», en el que se sorteará una tarjeta-regalo entre todos aquellos que se animen a lanzar unas canastas, actividad que finaliza el sábado. El 18 de marzo tendrá lugar un cuentacuentos familia de la mano de Conte Contat con el título «L’aniversari de Sa Jaia Corema» para seguir celebrando en familia. Aunque el lunes 20 de marzo empieza oficialmente la primavera, Port Adriano celebra su llegada el sábado con un gran evento solidario para toda la familia. En el acto, que comenzará a las 11.00 horas, habrá Batukada, taller de crespells, animación musical, cuentacuentos o Zumba. Si te apetece acudir a este gran plan debes saber que la entrada tiene un coste de 4 euros, que irá destinado a la organización Educaclown. Domingo deportivo El domingo regresa la Carrera Popular Ciutat de Palma-El Corte Inglés a las 12.00 horas. Este evento deportivo es una buena opción si te apetece realizar un plan en familia o solo. El recorrido, de 3,5 kilómetros, sale desde la Avenida Antonio Maura y realizará un trazado nuevo por el Paseo Marítimo que acabará en el Parc de la Mar. Esta carrera, no competitiva, gratuit y que, está abierta a la participación de colegios, grupos y familias, también coincide con la celebración de la Media Maratón Ciutat de Palma y los 10 kilómetros Port de Palma. Grandes estrenos ¿Preparado/a para un fin de semana de estrenos? ¡Shazam! La furia de los dioses, la cinta basada en los superhéroes de DC, llega este viernes a los cines en cuya cartelera incluirá una variada oferta con películas como el thriller psicológico El extraño, la comedia española Bajo terapia o la película ganadora del Festival de San Sebastián, Los reyes del mundo. La santa de lo imposible, la comedia protagonizada por Emma Thompson ¿Y que tendrá el amor? y la película sobre los viajes del Papa Francisco estarán también esta semana en los cines. En definitiva, la gran pantalla proyectará nuevas películas de toda clase para que alguna se adapte a tus gustos.