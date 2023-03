Hace unos días dimos una vuelta por el colegio San Cayetano. Nos habían invitado a ver la exposición de los proyectos finales de los alumnos de Artes Visuales, de 2º de Bachillerato Internacional. Y la verdad es que valió la pena visitarles, porque en las dos aulas en que quedaron expuestos los trabajos de los alumnos se había concentrado mucha imaginación, originalidad y un buen manejo de las técnicas que se utilizan en las artes plásticas. Nos referimos a los trabajos de los trece alumnos que expusieron.

La profesora de Artes Visuales, Aina Juan, nos contó que, si en primero de Bachillerato estudian las diversas técnicas artísticas, desde el óleo, acrílico, performance, bolígrafo, hasta el grafito, en este segundo curso, utilizando estas técnicas, realizan la exposición final. Y, una vez terminados y expuestos los trabajos, si los alumnos se sienten muy satisfechos con las enseñanzas que les ha impartido su profesora, esta debe de estar muy orgullosa por el resultado conseguido.

Moda cañera, pero elegante

En un alto que hicimos en el recorrido, nos detuvimos en la parada de la alumna Marta Caldentey, que estaba explicando a los visitantes cómo había elaborado sus trabajos. Porque otra de las cosas positivas de esta muestra es que el autor de la obra estaba allí, no solo para comentar cómo la había realizado, sino también para responder a cualquier pregunta que se le hiciera, y…

Pues que Marta, con la naturalidad de alguien que está seguro de que lo que ha hecho está bien, nos explicó los trabajos de su proyecto final expuestos, «enfocados en lo que más me gusta, la moda y el diseño de conjuntos cañeros, siempre dentro de la elegancia», como una chaqueta suya reciclada, además de un maniquí en el que había transformado lo simple en algo extravagante, un par de cuadros, otros dos lienzos relacionados con la moda, especialmente uno, que ponía que la moda no es un simple trozo de tela... Porque como hemos dicho, a Marta le va la moda, de ahí que le encantaría ser diseñadora de moda, «pero como no tiene la salida que tiene el diseño de interiores, igual soy interiorista y en el tiempo libre diseñaré moda».

Llegar a todo el público

Nos hubiera gustado hablar con el resto, pero en una página no hay suficiente espacio para todos. Aunque imaginamos que, al igual que Marta, está claro que tienen madera de artistas. ¿Que tal vez en el futuro se dedican a otra cosa? De acuerdo. Pero artistas sí que son, como ha quedado patente en esta exposición.

Lo que sí lamentamos tras haber disfrutado con esta muestra, es que naciera allí y muriera allí. Es decir, que es una pena que tan magníficos trabajos solo sean expuestos allí, con lo cual la gente no los ve. Nos referimos al gran público que pudiera contemplarlos en algún lugar público, que en Palma los hay, como pueden ser el Casal Solleric, Can Balaguer, Es Baluard, o salas que apenas tienen actividad en el Centre Cultural de La Misericòrdia, lugares que son del Ajuntament o del Consell de Mallorca, que tendrían que dar más oportunidades, no solo a artistas en general, sino a trabajos de alumnos de colegios y jóvenes artistas emergentes... Entre los asistentes, apoyando a estos jóvenes artistas, estaban los también artistas Juana Gual y Carlos Prieto.