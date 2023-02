Las ocarinas son instrumentos ancestrales. Llevan fabricándose desde hace más de 4.500 años y forman parte de la tradición musical de las culturas amerindias precolombinas, desde Centroamérica hasta los Andes. A menudo eran zoomorfas, jugaban un papel importante en ceremonias y rituales y sus pobladores le atribuían propiedades mágicas y curativas. No obstante, en África, Asia, India o Europa existían instrumentos de viento similares, incluso más antiguos. Por ejemplo, en China se halla el Xun, un aerófono en forma de huevo.

Según recoge el Museo Peabody de Arqueología y Etnología, se cree que la ocarina llegó a Europa en 1527 a través de músicos aztecas enviados a la corte del emperador Carlos V. Durante siglos fue considerada un juguete, hasta que, inspirado por las ocarinas precolombinas, el joven panadero y músico italiano del siglo XIX Giuseppe Donati reinventó el instrumento, desarrolló la versión moderna y acuñó el término ocarina, en italiano ‘pequeño ganso’. A finales de los años 90, el instrumento volvió a ganar popularidad gracias al videojuego japonés The Legend of Zelda: Ocarina of Time.